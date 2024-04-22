22 апреля 2024, 16:02

Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность еще 260 мероприятий

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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За неделю представители Росгвардии Московской области обеспечили безопасность 260 мероприятий. Всего за семь дней экипажи вневедомственной охраны совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналам «Тревога».

Сотрудники Росгвардии задержали более 850 граждан по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели около двух тысяч проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц.

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22 апреля 2024, 16:20
Школу № 5 в Солнечногорске отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт в школе № 5 в Солнечногорске. Рабочие уже завершили демонтаж внутренних конструкций. Обновленная школа примет учеников 1 сентября.

Подрядчик проведет ремонт внутренних помещений школы, заменит окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, обновит кровлю и фасад здания, благоустроит прилегающую территорию. Школу укомплектуют новой мебелью и оборудованием.

Учреждение обновляют в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне.

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Строители приступают к монтажу металлических балок перекрытия первого этажа, подготовке стен под штукатурку, а также усиливают оконные проемы и ведут электромонтажные работы.

«Здание школы № 5 - одно из старейших в нашем округе, его построили в 1940 году. За все время эксплуатации масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Но уже к 1 сентября 2024 года учреждение заметно преобразится, дети продолжат обучение в современных классах», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 апреля 2024, 16:19
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тестировании портала «Здоровье»
Unsplash
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Подмосковье запускает расширенную программу багбаунти. Теперь порталу «Здоровье» предстоит пройти оценку уровня защищенности. Принять участие в тестировании можно с 22 апреля по 20 мая.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что защита личных данных пациентов и безопасность медицинской информации являются ключевыми задачами в сфере электронного здравоохранения. По ее словам, участие в специальной программе поможет выявить возможные уязвимости портала «Здоровье», что способствует улучшению работы системы и повышению ее надежности.

Багбаунти представляет собой открытую программу для обнаружения уязвимостей в электронных сервисах за вознаграждение. Граждане Российской Федерации старше 18 лет имеют возможность помочь в выявлении возможных угроз безопасности онлайн-портала «Здоровье» в рамках подмосковной программы багбаунти.

Тестирование проводится на платформе платформе Standoff 365 Bug Bounty , и в зависимости от степени критичности обнаруженных уязвимостей участники получат соответствующее вознаграждение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
22 апреля 2024, 16:17
Кадетский слет в Балашихе объединил более 200 участников
Пресс-служба Росгвардии
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Слет «Кадет Росгвардии — наследник великой России» в Балашихе приурочили к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии и собрало более 200 участников.

В военно-патриотическом слете участвовали воспитанники кадетских классов школ Москвы и Подмосковья, а также почетные гости. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам-дзержинцам, погибшим при исполнении воинского долга. Затем кадетам показали беспилотники, военную технику и музейные экспозиции.

Во время состязаний ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевые песни и сразились на скорость в сборке автомата Калашникова. Самой интересной частью мероприятия стало выступление кинологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Балашиха
22 апреля 2024, 16:16
Речной трамвай в Химках начнет работать 27 апреля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители городского округа Химки смогут пользоваться речным транспортом с 27 апреля. Теплоходы «850 лет Москвы» будут курсировать между Северным речным вокзалом и причалом «Химки». Время в пути составит 25 минут.

Речной трамвай каждый день будет совершать по восемь рейсов в одну и другую сторону. Проезд обойдется в 150 рублей для взрослых. Дети до семи лет смогут прокатиться по маршруту бесплатно.

«Среди химчан этот вид транспорта очень популярен. В прошлом году им воспользовались 70 тысяч человек. В этом году ждем увеличение пассажиропотока», - рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Оплата поездки на теплоходе возможна любым удобным способом: по карте «Тройка», банковской картой или наличными в кассе причала. Речной транспорт за раз способен провезти до 150 пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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