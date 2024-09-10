Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 700 мероприятий за неделю

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы задержали по подозрению в совершении преступлений и административных нарушений свыше 3,5 тысячи человек. Кроме того, правоохранители провели более 3,6 тысячи проверок сохранности оружия и изъяли их оборота 682 единицы.

«Составлено 1046 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 224 разрешения», - добавили в Росгвардии.

Подразделения специального назначения выполнили 152 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

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