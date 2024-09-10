10 сентября 2024, 11:45

Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 700 мероприятий за неделю

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 700 мероприятий за неделю. Экипажи совершили более 10 тысяч выездов по сигналу тревоги и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы задержали по подозрению в совершении преступлений и административных нарушений свыше 3,5 тысячи человек. Кроме того, правоохранители провели более 3,6 тысячи проверок сохранности оружия и изъяли их оборота 682 единицы.

«Составлено 1046 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 224 разрешения», - добавили в Росгвардии.

Подразделения специального назначения выполнили 152 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

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Росгвардия
10 сентября 2024, 12:06
Вечер памяти жертв фашизма пройдет в театре «Наш дом» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В память о жертвах фашизма актеры театра «Наш дом» в Химках прочтут стихи и отрывки из прозы. Патриотическое мероприятие проведут 10 сентября.

Патриотические стихи и отрывки из военное прозы прозвучат со сцены театра «Наш дом». Ведущей на мероприятии выступит актриса Елена Сачук.

«Важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения трагедии. Сегодня воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти у подрастающего поколения приобретает особое значение. Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за свободу и независимость родины, и передавать эту память будущим поколениям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам из отряда добровольцев БАРС.

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Химки Патриотизм
10 сентября 2024, 11:37
Минтранс Подмосковья: график электричек Ярославского направления изменится в сентябре
МЖД
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С 11 сентября по 11 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления. Корректировки связаны с капремонтом путей на участках Северной железной дороги. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Корректировки коснутся дальних маршрутов: изменится время отправления и прибытия электричек, количество остановок, а несколько поездов будут курсировать по сокращенным маршрутам. Помимо этого, ряд поездов между Москвой и станциями Пушкино, Софрино и Сергиев Посад временно отменят.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
10 сентября 2024, 11:16
Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 10 сентября
Медиасток.рф
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Около одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 сентября. Это соответствует средним значениям прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Калужском, Косинском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
10 сентября 2024, 09:17
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Медиасток.рф
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Несколько городов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие, повреждены многоквартирные жилые дома.

К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона 7 (495) 628-17-70.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беспилотники Раменское

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