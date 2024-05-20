20 мая 2024, 12:37

Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий за неделю

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Представители Росгвардии Московской области обеспечили безопасность 180 мероприятий за неделю. Экипажи вневедомственной охраны осуществили свыше двух тысяч выездов по сигналам «Тревога».

За это время краж на охраняемых объектах не допущено. При этом, по подозрению в нарушении административного законодательства задержано свыше 790 граждан. Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы организовали более 570 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
20 мая 2024, 12:58
Второй сезон проекта «Город танцует в парках» начался в Волоколамске
Телеканал «360»
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Волоколамск впервые присоединился к популярному областному фестивалю «Город танцует в парках». В городе начался второй сезон проекта.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Гостей танцевального фестиваля в Волоколамске ждал профессиональный звук, мастерски выставленный свет, зажигательная музыка, дым и спецэффекты.

«Мы в предвкушении сезона. Нас порадовала погода: солнышко, голубое небо, не жарко, комары не кусают, Волоколамск - приятнейший город. Мы в Волоколамске впервые, мы только начали наш 1-й конкурсный день, поэтому для меня здесь праздничное премьерное ощущение», - поделился художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Звездный состав жюри конкурса не только выявлял лучшие танцевальные коллективы, но и дал каждому обратную связь. Для закрепления полученного опыта лучшие танцоры проекта представили свои фирменные номера и провели мастер-классы для всех желающих.

«Одна из площадок проекта, который приносит радость, сегодня - в нашем городском парке. Здесь принимают участие наши соседи - Восход, Шаховская, Лотошино и, конечно же, команда из Волоколамска», - рассказала исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Отборочные туры пройдут в 30 парках Подмосковья, и первым коллективом-участником финала стали представители Волоколамска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Фестивали Волоколамск Парки
20 мая 2024, 12:57
Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в водоохранной зоне
Фонд "Верховье"
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Инспекторы эконадзора Московской области сообщили, что у уток уже вывелись птенцы. На этом фоне Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в водоохранных зонах.

Весна является важным периодом для пернатых. В это время утки выводят и растят свое потомство. Специалисты рекомендуют выгуливать собак подальше от водоемов, не шуметь и не мусорить в водоохранных зонах.

«Кряква является охотничьим ресурсом, однако, охота на эту птицу разрешена лишь в определенное время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершен», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Биологи подчеркивают, что громкие звуки, проезд спецтехники, выброс мусора и выгул собак без поводка в водоохранной зоне могут привести к разорению гнезд водоплавающих птиц и гибели птенцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Птицы Минэкологии Подмосковья Водоемы
20 мая 2024, 12:55
Семейный фестиваль о сбережениях и инвестициях пройдет в Звенигороде
Медиасток.рф
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Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в Подмосковье 8 июня. На нем уделят внимание планированию бюджета, вкладам и накоплениям. Мероприятие пройдет на базе Звенигородского финансово-экономического колледжа.

На фестивале проведут лекции, квизы, квесты, мастер-классы и практикумы. Участники также примут участие в деловой игре о сбережениях и инвестициях. Команды будут зарабатывать баллы, и в результате определят трех победителей, которые получат ценные призы от партнеров. Те, кто покажет лучший результат, представят регион на федеральном этапе в Москве.

Принять участие в фестивале могут семьи и экономически активные взрослые. Подать заявку можно по ссылке.

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Семья Фестивали
20 мая 2024, 12:48
Акция «100 баллов для победы» прошла в школах Наро-Фоминска
Телеканал «360»
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Выпускники прошлых лет встретились с одиннадцатиклассниками в школе № 3 в Наро-Фоминске. Поддержать будущих абитуриентов и дать им ценные советы по сдаче ЕГЭ призвана акция «100 баллов для победы».

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

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На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

На встрече особое внимание уделили психологической подготовке к экзаменам. Школьникам рассказали о том, как справиться со стрессом, эффективно распределить время и силы, а также настроиться на успешный результат. Ведь спокойствие и вера в себя - залог успеха. Особый интерес вызвали лайфхаки от выпускников прошлых лет, которые смогли достичь максимального результата и получить заветные 100 баллов.

«Мы сегодня проводили очередную акцию „100 баллов для победы“. Сейчас подготовка к экзаменам позади, осталось меньше недели до начала экзаменов. Самая главная задача для ребят - настроится на экзаменационный период, чтобы они смогли показать все, к чему они стремились, поверить в себя и прийти на экзамен уверенными в результате», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Встреча стала мощным зарядом мотивации для одиннадцатиклассников. Возможно, в следующем году уже они будут вдохновлять школьников своими результатами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Наро-Фоминск Школы Школьники Экзамены

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