Росгвардия Подмосковья напомнила о правилах и запретах на покупку оружия

Лицензию на оружие могут получить жители, достигшие 21 года. Для этого понадобятся заявление, паспорт, медицинское заключение о противопоказаниях к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ. После этого нужно будет пройти специальное обучение.

«В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием», - рассказал Антон Фокин.

Получив лицензию, человек приобретает оружие и в течение двух недель обращается по месту регистрации, чтобы получить разрешение. Только после этого можно хранить и использовать купленное ружье на законных основаниях. Через пять лет владельцу нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию, чтобы продлить разрешение.

Фокин отметил, что один человек может хранить до пяти двустволок, до двух единиц оружия ограниченного поражения, до пяти штук газового и срелково-метательного оружия. После пяти лет владения гладкоствольным, житель получает право приобрести оружие с нарезным стволом.