26 декабря 2023, 14:37

Росгвардия открыла Центр подготовки операторов и техников БПЛА в Подмосковье

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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В Московской области на базе одного из спецподразделений Росгвардии открылся Центр подготовки операторов и техников беспилотников и FPV-дронов. Их уже начали обучать на симуляторах, давать теорию, инженерную и техническую подготовку.

«В качестве инструкторов выступают сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», - уточнили в подмосковной Росгвардии.

Во время практики обучающиеся выполняют задания на открытой местности и в замкнутом пространстве, учатся маневрировать в городе, лесу. С каждой новой ступенью задачи усложняются.

Первый выпуск операторов уже состоялся.

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Росгвардия
26 декабря 2023, 14:36
Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности в новогодние праздники
Unsplash
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Автоинспекторы в Одинцове решили напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения во время зимних каникул. Акция «Безопасная зима» прошла в местах массового отдыха жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали пешеходам, как безопасно переходить дорогу и для чего используют световозвращающие элементы на одежде. Ликбез провели и для юных жителей Одинцовского округа.

Участникам акции подарили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети ГИБДД Новый год
26 декабря 2023, 14:14
Стоимость проезда на фирменных экспрессах ЦППК изменится в новогодние праздники
ЦППК
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С 29 декабря по 9 января изменятся тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.

Цены скорректируют на маршрутах между Москвой и Александровом, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тцлой, Крутое/Петушками, Дубной и обратных рейсах.

«Компания просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться со стоимостью проезда и приобрести билеты на фирменные экспрессы можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении „Расписание и билеты ЦППК“», - уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Поезда
26 декабря 2023, 13:49
Минтранс Подмосковья сообщил о растущем дорожном трафике перед Новым годом
Минтранс МО
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Перед Новым годом количество машин на дорогах Подмосковья всегда увеличивается. Это приводит к удлинению времени проезда по привычным маршрутам, особенно в центрах городов. Пиковые часы начинаются уже с 16:00.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что пробки чаще всего возникают на основных магистралях, съездах с МКАД, городских улицах и возле крупных торговых объектов.

Водителей призвали не спешить за рулем, соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения. Уже 31 декабря интенсивность снизится, а в праздничные дни трафик будет минимальным. На прежний уровень ситуация вернется лишь во второй половине января.

Основными причинами ДТП и гибели людей в новогодний период традиционно становятся алкогольное опьянение и превышение скорости. После застолий лучше воспользоваться услугами такси, даже если выпито совсем немного.

Соблюдать осторожность призывают и пешеходов: переходить дорогу только в специальных местах, убедившись в отсутствии транспорта. В темное время обязательно носить световозвращатели. Особое внимание - на парковках у магазинов и во дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
26 декабря 2023, 13:47
Омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарность главе Истры Татьяне Витушевой
пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарность главе Истры Татьяне Витушевой от имени федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Мне очень приятно вручить награду такого уровня главе городского округа Истра Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за Ваш созидательный труд», - сказала Ирина Фаевская.

Татьяна Витушева отметила, что вся работа в округе учитывает запросы жителей. Быстро и эффективно решать важные вопросы помогают современные механизмы взаимодействия.

Одним из важных направлений работы в Истре остается помощи поддержка семей участников СВО. Так, в округе был открыт первый в области центр поддержки, объединивший 15 волонтерских пунктов.

«Особое внимание продолжаем уделять поддержке военных, участвующих в СВО, а также их семьям. Это сотни гуманитарных конвоев, сотни тонн различных грузов, от маскировочных сетей до автомобилей и коптеров с тепловизорами», - отметила Татьяна Витушева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Истра

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