Росгвардия оснастила еще 6 автобусов в Подмосковье кнопками тревожной сигнализации
В третьем квартале 2023 года сотрудники подмосковной Росгвардии взяли под охрану шесть автобусов, в том числе в Ступине. Общественный транспорт оснастили кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны ведомства.
Местоположение автобуса будет определяться автоматически по системе ГЛОНАСС и GPS. В случае нажания на кнопку ближайший наряд росгвардейцев направится на место происшествия.
«Внедрение современных охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивает дополнительную безопасность пассажирам и персоналу транспортных компаний», - сообщил начальник Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Андрей Вронский.
Такими кнопками оснастили порядка 30 автобусов Подмосковья.
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