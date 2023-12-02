Росгвардия оснастила еще 6 автобусов в Подмосковье кнопками тревожной сигнализации

В России, в том числе в Московской области, продолжается прием заявок на участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках акции 1235 детей из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году.

«В супермаркетах торговой сети „Перекресток“ установлены елки с открытками, на которых записаны новогодние желания детей. Для участия в акции, достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке, купить указанный там подарок и передать его сотрудникам супермаркета на кассе», - сообщил зампред правительства Подмосковья и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

За время существования проекта исполнили новогодние желания более чем 106 тысяч детей. Сумма всех подарков превысила 1,3 миллиарда рублей.

Подарки вручат детям, которые являются подопечными банка еды «Русь» до конца декабря. Если некоторые желания останутся неисполненными, «Перекресток» закупит их самостоятельно.

Все желания поделили на материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. В этом году акция проходит с 15 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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