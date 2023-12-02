02 декабря 2023, 16:48

Росгвардия оснастила еще 6 автобусов в Подмосковье кнопками тревожной сигнализации

Росгвардия. Московская область
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В третьем квартале 2023 года сотрудники подмосковной Росгвардии взяли под охрану шесть автобусов, в том числе в Ступине. Общественный транспорт оснастили кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны ведомства.

Местоположение автобуса будет определяться автоматически по системе ГЛОНАСС и GPS. В случае нажания на кнопку ближайший наряд росгвардейцев направится на место происшествия.

«Внедрение современных охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивает дополнительную безопасность пассажирам и персоналу транспортных компаний», - сообщил начальник Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Андрей Вронский.

Такими кнопками оснастили порядка 30 автобусов Подмосковья.

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Росгвардия Автобусы
02 декабря 2023, 16:40
Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продолжили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В России, в том числе в Московской области, продолжается прием заявок на участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках акции 1235 детей из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году.

«В супермаркетах торговой сети „Перекресток“ установлены елки с открытками, на которых записаны новогодние желания детей. Для участия в акции, достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке, купить указанный там подарок и передать его сотрудникам супермаркета на кассе», - сообщил зампред правительства Подмосковья и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

За время существования проекта исполнили новогодние желания более чем 106 тысяч детей. Сумма всех подарков превысила 1,3 миллиарда рублей.

Подарки вручат детям, которые являются подопечными банка еды «Русь» до конца декабря. Если некоторые желания останутся неисполненными, «Перекресток» закупит их самостоятельно.

Все желания поделили на материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. В этом году акция проходит с 15 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Дети
02 декабря 2023, 16:32
Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 1 по 3 декабря
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С 1 по 3 декабря на пешеходной зоне возле Центрального городского парка в Королеве разместится фермерский фестиваль. Местные жители смогут купить свежие мясо и рыбу, колбасные изделия, сало, соленья, копченую рыбу, мед, выпечку и другое.

Помимо этого, на ярмарке выставят на продажу посуду ручной работы из дерева и глины, тканевые изделия. Подобные фестиваля с фермерской продукцией проводят по всему Подмосковью, начиная с 1 декабря.

«Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», - рассказал зампред правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Королев Ярмарки
02 декабря 2023, 13:44
Более 40 врачей из Дубны за три месяца поставили на ноги пострадавшую в ДТП женщину
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Свыше 40 специалистов Дубненской больницы за три месяца восстановили состояние пострадавшей в ДТП 61-летней местной жительницы. Ее сбил водитель на легковом автомобиле 7 сентября.

«В результате этого ДТП 61-летняя женщина получила многочисленные повреждения внутренних органов: травму грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму», - уточнили в Минздраве Московской области.

В сентябре пострадавшую в критической состоянии доставили в больницу. Ее сразу перевели в реанимацию, где несколько недель врачи бились за ее жизнь. Пациентке провели противошоковую и инфузионную терапии, переливание компонентов крови, перевели на ИВЛ.

После стабилизации состояния пострадавшей специалисты начали работать с переломами. Черех проколы врачи восстановили плечо и голень, установили штифты, сделали пункцию для удаления жидкости из легких.

На данный момент женщина может передвигаться самостоятельно. Впереди ее ждут долгие восстановление и реабилитация.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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ДТП Дубна Врачи
02 декабря 2023, 13:33
Баскетбольный клуб из Химок проведет домашний матч с «Динамо» 3 декабря
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В рамках очередного тура Суперлиги баскетбольный клуб из Химок сыграет домашний матч против команды «Динамо» из Владивостока. Встреча пройдет 3 декабря в 19:00 в баскетбольном центре «Химки».

«Я хочу пригласить всех химчан поддержать нашу команду. Матч обещает быть напряженным, так как „Динамо“ является серьезным соперником. Однако я верю, что наши парни смогут продемонстрировать отличную игру и порадовать болельщиков яркой победой. Для Химок баскетбол является особенным спортом, который любят все жители. Профессионалы наших клубов регулярно делятся опытом с юниорами, развивают и популяризируют в городе баскетбол, в том числе любительский и дворовый. А при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках возведено множество спортивных зон, оборудованных баскетбольными площадками», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Соперником химчан станет баскетбольный клуб «Динамо» из Владивостока. Команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы, имея в активе семь побед в 11 матчах.

На данный момент БК «Химки» является лидером чемпионата Суперлиги, набрав 21 очко. По итогам одиннадцати игр химчане выиграли десять матчей.

Вход на все домашние игры баскетбольного клуба «Химки» свободный. Также трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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