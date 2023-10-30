Росгвардия обеспечила безопасность около 120 мероприятий в Подмосковье за неделю
За неделю сотрудники Росгвардии проследили за безопасностью около 120 мероприятий. Правоохранители совершили свыше 2,1 тысяч выездов по сигналу тревоги и задержали по подозрению в совершении преступлений около 500 человек.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
Кроме того, за неделю правоохранители провели свыше 2,2 тысячи проверок сохранности оружия и изъяли из оборота 210 единиц. Подразделения специального назначения выполнили 29 задач по силовому сопровождению силовых мероприятий.
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