Росгвардия обеспечила безопасность около 120 мероприятий в Подмосковье за неделю

Первые операции по установке кардиостимуляторов провели в Сосудистом центре Дубны

В Сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели первые операции по имплантации кардиостимуляторов. Медучреждение полностью оснащено всем необходимым для таких процедур.

Одним из первых пациентов, которому успешно имплантировали кардиостимулятор в Дубне, стал Олег Щавелев. Он поделился, что в 80 лет столкнулся с одышкой, также мужчине стало труднее ходить. Врачи рекомендовали установить кардиостимулятор в Москве, однако добраться до столицы пожилому человеку было сложно.

«Был звонок, мне сказали - теперь можно в Дубне», - рассказал он.

Операция по установке имплантата прошла успешно. Сейчас Сосудистый центр полностью оснащен всем необходимым - в медучреждении есть стимуляторы разного ранга, отметил руководитель лечебного заведения Виталий Андреев.

«Также мы идем следующим шагом к имплантации трехкамерного стимулятора, который будет имплантироваться уже при более серьезных нарушениях ритма», - добавил он.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров ранее отметил успехи наукограда в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что Сосудистый центр оснащен новейшем оборудованием. Также было принято решение о включении медучреждения в маршрутизацию Московской области.