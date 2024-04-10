Росгвардия обеспечила безопасность на праздновании Ураза-байрама в Подмосковье
Более 800 военнослужащих и сотрудников Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных структур обеспечивали безопасность празднования Ураза-байрама 10 апреля. Во всех местах проведения мероприятий организовали дежурства.
Накануне стражи порядка провели профилактические осмотры территорий, а маршруты патрулирования экипажей групп задержания максимально приблизили к местам проведения массовых мероприятий.
Праздник окончания Рамадана посетили более 89 тысяч верующих в Подмосковье. Нарушений общественного порядка не допущено.
Ураза-байрам на протяжении столетий олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию, радость обновления, чистоту поступков и помыслов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман с праздником.