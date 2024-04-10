Росгвардия обеспечила безопасность на праздновании Ураза-байрама в Подмосковье

В парке Киово прошел праздник «Пернатые в парках». На мероприятии подвели итоги конкурса скворечников для птиц, которые своими руками сделали жители Лобни.

Участие в конкурсе приняли не только дети и взрослые, но и целые классы школ и группы детских садов городского округа. Всего подготовили 58 уникальных и креативных работ.

После церемонии награждения победителей и участников конкурса грамотами, все желающие вместе с сотрудниками парка развесили скворечники на деревьях.

Для всех участников праздника «Пернатые в парках» воспитанники театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» викторины и интересную игровую программу. Гости парка смогли не только проверить свои знания о птицах, но и хорошо провести время, участвуя в зажигательных играх.

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