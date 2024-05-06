Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Подмосковье

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Для обеспечения безопасности жителей задействовали более 500 военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области. Во время пасхальных мероприятий маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к храмам и монастырям.

Более 200 церквей взяли под охрану сотрудники Росгвардии в 29 городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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