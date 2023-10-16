Росгвардия обеспечила безопасность более чем 230 мероприятий в Подмосковье за неделю
На прошлой неделе сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 230 мероприятий Московской области. Также они выехали на тревожный сигнал около трех тысяч раз.
«Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 580 граждан», - уточнили в ведомстве.
Сотрудники провели более 750 проверок по поводу хранения оружия, из незаконного оборота изъяли порядка 200 единиц. Правоохранители составили 213 соответствующих административных протоколов и аннулировали 47 разрешений. Спецработники выезжали на вызовы более 30 раз.
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