Росгвардия обеспечила безопасность более чем 230 мероприятий в Подмосковье за неделю

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«Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 580 граждан», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники провели более 750 проверок по поводу хранения оружия, из незаконного оборота изъяли порядка 200 единиц. Правоохранители составили 213 соответствующих административных протоколов и аннулировали 47 разрешений. Спецработники выезжали на вызовы более 30 раз.

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