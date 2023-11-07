Росгвардия обеспечила безопасность более 900 мероприятий в Подмосковье за месяц

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов за месяц. По подозрению в совершении преступлений и нарушений задержали 2,4 тысячи человек, из которых трое были в розыске.

Кроме того, подразделения провели более трех тысяч проверок сохранности оружия, составили 836 административных протоколов о нарушении и аннулировали 190 разрешений.

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