Росгвардия обеспечила безопасность 220 мероприятий в Подмосковье

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Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы также обеспечили безопасность более 220 мероприятий и задержали по подозрению в совершении преступлений около 790 человек.

Сотрудники ведомства также провели свыше 860 проверок сохранности оружия и изъяли из оборота 217 средств. На нарушителей в этой сфере составили 243 административных протокола.

Кроме того, подразделения специального назначения выполнили 64 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

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