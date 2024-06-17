Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов в Подмосковье за неделю

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений задержали более 850 человек. Кроме того, за этот период правоохранители провели более 900 проверок сохранности оружия.

«Из незаконного оборота изъято 162 единицы оружия. Составлено 205 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 49 разрешений», - добавили в Росгвардии.

Подразделениями специального назначения также выполнили 21 задачу по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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