Росгвардия не допустила краж с охраняемых объектов в Подмосковье за 4 месяца

Как рассказали в ведомстве, благодаря слаженной работе сотрудники Росгвардии не доспустили ни одной кражи с охраняемых объектов. Полиции передали более 14 тысяч подозреваемых, в отношении которых МВД завело 38 уголовных дел и составило свыше 13 тысяч административных протоколов. За это время также выявили восемь человек, находящихся в федеральном розыске.

«Подразделения вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии обеспечивают надежную защиту более 8000 объектов различных категорий, а также более 20 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», - напомнили в ведомстве.

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