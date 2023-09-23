Росгвардейцы задержали в Котельниках подозреваемых в краже

Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске

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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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