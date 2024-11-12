Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже с маркетплейса в Мытищах

По предварительным данным, двое мужчин и две женщины создали на интернет-сайте виртуального магазина несколько личных кабинетов вымышленных людей, чтобы заказать технику.

Пользуясь временным промежутком между доставкой товара и загрузкой информации об этом подозреваемые после получения посылки сразу же отменяли покупку и получали обратно внесенную предоплату. Полученную технику они продавали.

Часть похищенной техники удалось обнаружить при обыске, по факту произошедшего проводится проверка.