Росгвардейцы задержали мужчину в Воскресенске по подозрению в краже из магазина

Правоохранители прибыли по вызову тревожной сигнализации в супермаркет на улице Горького. Выяснилось, что мужчина украл 11 пачек кофе утром и пришел за новой партией вечером, где его и задержали. После этого его доставили в отдел полиции.

Оказалось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В настоящее время проводится проверка данного случая.

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