Росгвардейцы задержали мужчину в Воскресенске по подозрению в краже из магазина
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего жителя города Кемерово. Его подозревают в кражи партии кофе из магазина.
Правоохранители прибыли по вызову тревожной сигнализации в супермаркет на улице Горького. Выяснилось, что мужчина украл 11 пачек кофе утром и пришел за новой партией вечером, где его и задержали. После этого его доставили в отдел полиции.
Оказалось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В настоящее время проводится проверка данного случая.
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