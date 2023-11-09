09 ноября 2023, 17:33

Росгвардейцы задержали мужчину после погрома в ресторане Орехово-Зуева

Росгвардия. Московская область
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Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Он устроил погром в одном из ресторанов Подмосковья.

Экипаж Росгвардии, который в это время патрулировал улицы городского округа, получил сообщение, что в ресторане на улице Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который приставал к посетителям ресторана и нецензурно бранился.

После замечания от одного из гостей заведения 40-летний мужчина устроил драку, в ходе которой разбил посуду и порвал занавески.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Росгвардия Орехово-Зуево
09 ноября 2023, 18:29
Мужчину весом 200 килограммов спасли от смерти в больнице в Домодедове
Unsplash
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В больницу в Домодедове поступил мужчина в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с пупочной грыжей и некрозом кишечника. Ситуацию осложняло то, что вес пациента достигал 200 килограммов.

Вадим Кузьмин находится в больнице уже больше месяца. В инфекционное отделении он попал с двухсторонней пневмонией, а уже в клинике хирургии диагностировали сепсис и острую почечную недостаточность. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и гемодиализу.

Мужчину прооперировали. Операция длилась три часа. Врачи признают: если бы не единственный в Московской области аппарат для экстренного гемодиализа, все могло закончится иначе.

«Чувствую себя хорошо, иду на поправку, с тем, что сюда поступил - это небо и земля, потому что сюда я, можно сказать еле заполз в больницу», - отметил пациент Вадим Кузьмин.

По словам анестезиолога-реаниматолога Михаила Кашеварова, во время системного воспалительного ответа выделяется большое количество цитокинов, поэтому врачи применили метод гемосорбции цитокин, который значительно снижает реакцию организма на серьезное осложнение.

«Они спасли моего сына, потому что сын перестал дышать, у него отказали почки. И уже знаете ни о чем не верилось, но молодцы спасли, значит они большие профессионалы. Спасибо им огромное. Просто поклонится им можно до пояса», - заявила мать пациента Ирина Кузьмина.

Отмечается, что сейчас состояние пациента удовлетворительное, и мужчина идет на поправку. Вадиму Кузьмину предстоит еще полтора месяца амбулаторного лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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Врачи Медицина Город Домодедово
09 ноября 2023, 18:04
Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления частично изменится с 12 по 28 ноября
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
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Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 28 ноября. В региональном Минтрансе заявили, что корректировки вызваны работами по модернизации ж/д инфраструктуры на участках Подсолнечная — Клин и Дорошиха — Лихославль.

Пригородные поезда на участках Москва - Тверь, Москва - Конаково и Лихославль - Тверь будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. Интервалы движения электричек также увеличат.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Поезда
09 ноября 2023, 18:03
Профессор из Подмосковья Миниса Ханина выступила на фармацевтической конференции в Перми
Министерство образования МО
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Профессор ГГТУ в Орехово-Зуеве Миниса Ханина приняла участие в научно-практической конференции «Гаммермановские чтения». Встреча была посвящена памяти выдающегося фармакогноста Адели Гаммерман.

На «Гаммермановских чтениях» собрались представители фармацевтических и медицинских вузов, а также компаний - производителей лекарств и БАДов, содержащих растительные компоненты.

Профессор из Орехово-Зуева выступила с докладом и поделилась научными достижениями, исследованиями и опытом с коллегами из различных учебных заведений.

«Участие Минисы Ханиной в научно-практической конференции „Гаммермановские чтения“ свидетельствует об ее активном научном статусе и приверженности науке, а также подчеркивает ее вклад в развитие фармакогнозии», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также отметил важность повышения квалификации учителей и педагогов.

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Учителя Образование
09 ноября 2023, 17:29
Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком «За доблесть и мужество»
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком Московской области «За доблесть и мужество» и денежной премией в размере 250 тысяч рублей. Он обезвредил вооруженного мужчину, который открыл огонь по посетителям кафе.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, 10 сентября злоумышленник пришел в кафе Электростали с оружием и открыл огонь по выходящей из него паре. Мужчина получил тяжелое ранение в живот и скончался в больнице.

Нарушителя обезвредил Михаил Сабуркин, который набросился на него сзади и повалил на землю. Это сняли камеры видеонаблюдения.

Стрелком оказался ранее судимый за убийство и грабеж житель округа. На него возбудили уголовное дело.

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