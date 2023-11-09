Росгвардейцы задержали мужчину после погрома в ресторане Орехово-Зуева

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Экипаж Росгвардии, который в это время патрулировал улицы городского округа, получил сообщение, что в ресторане на улице Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который приставал к посетителям ресторана и нецензурно бранился.

После замечания от одного из гостей заведения 40-летний мужчина устроил драку, в ходе которой разбил посуду и порвал занавески.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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