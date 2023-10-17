Росгвардейцы помогли потерявшему сознание подростку на улице в Серпухове
Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь 16-летнему подростку, который потерял сознание и упал на тротуар. Это произошло в Серпухове.
Во время патрулирования правоохранителей прохожие обступили парня, который лежал на тротуаре. Молодой человек резко почувствовал себя плохо и упал на глазах своих приятелей.
«Стражи порядка немедленно вызвали медицинских работников и оказали первую помощь, приведя в чувства парня. Росгвардейцы сообщили о случившемся родителям подростка и, заведя в ближайшее здание пострадавшего, дождались приезда медиков, которые провели госпитализацию молодого человека», - уточнили в ведомстве.
Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает.
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