Росгвардейцы Подмосковья почтили память погибших сослуживцев и возложили цветы к мемориалу

Бойцы ОМОН «Пересвет» возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории отряда. Росгвардейцы преклонили колено перед светлой памятью бойцов, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью. Так, в 2000 году в городе Грозном колонна сотрудников ОМОН попала в засаду. В результате обстрела 17 сотрудников были убиты.

На плитах мемориала высечены фамилии тех, кто с честью выполнил свой долг и доблестно служил во благо Отечества. Кроме того, бойцы отряда посетили могилу первого командира подразделения полковника милиции Дмитрия Маркелова. Он также принимал участие в тех страшных событиях.

Также сотрудники ОМОН «Русич» по случаю Дня памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России провели патриотический урок для учащихся из школы в Подольске. Они рассказали ученикам о мужестве и героизме сотрудников Росгвардии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».