Росгвардейцы из Одинцова провели мастер-класс по самообороне в «Лагере настоящих героев»

Акция «Каникулы с Росгвардией» направлена на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризацию спорта, активного образа жизни и подготовку к военной службе. Она ежегодно проходит летом в детских лагерях и местах отдыха.

На этот раз росгвардейцы посетили «Лагерь настоящих героев», в котором проходит смена для девочек. Военнослужащие рассказали о своей службе, обязанностях и сферах ответственности. Они продемонстрировали навыки сборки и разборки оружия, приемы самообороны, а после показали снаряжение и служебный автомобиль. Девочки смогли попробовать себя в роли стражей порядка и задать вопросы о поступлении в учебные заведения Росгвардии.

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