Росавтодор выделит пять миллиардов рублей на замену асфальта на федеральных дорогах Подмосковья
Росавтодор потратит более пяти миллиардов рублей на финансирование тендеров по замене асфальтового покрытия федеральных дорог Московской области. Ремонт на участках трасс М-2, М-5, М-7, М-8, М-9, А-108, Щелковском шоссе стартует уже в мае после заключения контрактов, сообщил «Коммерсант».
По данным издания, ФКУ «Центравтомагистраль» - подразделение Росавтодора, ответственное за основные дороги Московского региона, - проводит более 20 конкурсов по замене верхнего слоя асфальта на автодорогах. В ряде случаев замене подлежит весь асфальт, на некоторых дорогах - участки протяженностью от одного до 20 километров.
Только на обновление участка Новорижского шоссе уйдет около 900 миллионов рублей. На трассе М-8 начнется расширение проезжей части в районе Пушкино, работы завершатся лишь в 2026 году. Кроме того, дорожники отремонтируют мост через реку Черную на 124-м километре М-5 за 55,5 миллиона рублей.
От подрядчиков потребуется предусмотреть мероприятия по «уменьшению заторных явлений и увеличению пропускной способности» дорог.
У «Автодора» также есть планы ремонтных работ на сезон: они планируются на участках А-107, М-1, М-4 и в других местах, а также на некоторых мостах.
Ранее стало известно, что сотрудники «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в шести округах Подмосковья, в частности, восстановили поврежденные опоры освещения, выполнили ямочный ремонт.