Роман Рязанцев возглавил Подольск в связи со смертью Дмитрия Жарикова
Временно исполняющим обязанности главы городского округа Подольск стал Роман Рязанцев. Его выдвинули на пост в связи со смертью Дмитрия Жарикова. Сегодня он скоропостижно скончался в возрасте 47 лет.
Прежде Роман Рязанцев занимал должность заместителя главы администрации городского округа Подольск. Совет депутатов 10 октября принял решение возложить на него новые полномочия из-за смерти Дмитрия Жарикова, возглавлявшего администрацию.
«Молодой, ответственный и с чутким сердцем» - таким, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , был глава округа. По предварительной версии, у Дмитрия Жарикова оторвался тромб.
Он родился 9 ноября 1975 года в Тульской области. После окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Минобороны по профилю «Юриспруденция».
«Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто работал вместе с ним. Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова. Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его», - сказано в официальном сообщении администрации.
Молодой руководитель занимал должность заместителя главы администрации городского округа Подольск с января прошлого года.
На посту главы муниципалитета стал работать весной 2022-го.