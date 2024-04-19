Роман Назаров взял под контроль вопросы ЖКХ в Солнечногорске

Жителей поселка волновали ремонт котельной и дороги за детским садом, обустройство тротуара на выходе к Ленинградскому шоссе, парковочных мест во дворах и игровых площадок. Обсудили и отсутствие в шаговой доступности отделения «Почты России», филиала «МосОблЕИРЦ», спортивных секций и творческих кружков для детей.

Еще одной важной темой стала работа общественного транспорта. Автобус № 22 ходит не по расписанию и с большим перерывом среди дня.

Все озвученные жителями задачи передали для решения ответственным ведомствам и службам.

«Такой формат непосредственного общения с нашими жителями позволяет нам лучше понять проблематику и наметить направления совместной работы. Теперь самое главное - результат: что мы с коллегами сделаем по тем обращениям, которые сегодня были услышаны», - сказал Роман Назаров.

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