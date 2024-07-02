Рок-концерт прошел в Балашихе в День молодежи

По словам участников фестиваля, такие мероприятия важны особенно для начинающих коллективов.

«Сегодняшнее выступлением было волнительным, конечно, но и радостным, особенно, когда увидели, что людям нравится наше исполнение! Мы пока что играем только рок, но очень хотим развиваться в других направлениях», - сообщила басистка группы «Буква Ю» Анна Шипилова.

День молодежи впервые отметили в России в 1958 году. Раньше его праздновали 27 июня. Но уже второй год этот праздник отмечают в последнюю субботу июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Зрители зажигали под любимые песни и участвовали в конкурсах. Победители получали пиццу.

Гостей праздника удивила московская группа «Антишакалы». Зрители отметили не только выступление участников, но их внешний вид. Имидж артистов передавал атмосферу расцвета панк-рока 1970-х годов. А сама группа появилась полтора года назад. Но музыканты уже написали много собственных материалов.

«Рок-фестиваль - это про свободу, про выплеск энергии! Люди не всегда могут рассказать о своих чувствах и поорать дома в подушку, а на фестивале они могут сделать это вместе со своими единомышленниками громко и под музыку. Лично для меня такой день - это чувство единства. Очень приятно видеть, что есть столько талантливых и неравнодушных молодых людей, которые занимаются творчеством. И то что люди приходят их слушать - это чувство, что наше творческое дело живет и будет жить в новых поколениях» - рассказала ведущая рок-фестиваля Дарья Дадаева.

«Когда люди на тебя смотрят, слушают тебя, хлопают - это самое первое дело! Я был счастлив, когда сегодня прыгал на сцене, потому что видел, что все были довольны, слушая нас», - поделился клавишник группы «Антишакалы» Дионисий Васильев.