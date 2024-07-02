02 июля 2024, 20:02

Рок-концерт прошел в Балашихе в День молодежи

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Рок-фестиваль «Обираловка» прошел в Пестовском парке Дома культуры «Кучино». Его провели в День молодежи. Со сцены прозвучали всем известные песни.

По словам участников фестиваля, такие мероприятия важны особенно для начинающих коллективов.

«Сегодняшнее выступлением было волнительным, конечно, но и радостным, особенно, когда увидели, что людям нравится наше исполнение! Мы пока что играем только рок, но очень хотим развиваться в других направлениях», - сообщила басистка группы «Буква Ю» Анна Шипилова.

День молодежи впервые отметили в России в 1958 году. Раньше его праздновали 27 июня. Но уже второй год этот праздник отмечают в последнюю субботу июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Зрители зажигали под любимые песни и участвовали в конкурсах. Победители получали пиццу.

Гостей праздника удивила московская группа «Антишакалы». Зрители отметили не только выступление участников, но их внешний вид. Имидж артистов передавал атмосферу расцвета панк-рока 1970-х годов. А сама группа появилась полтора года назад. Но музыканты уже написали много собственных материалов.

«Рок-фестиваль - это про свободу, про выплеск энергии! Люди не всегда могут рассказать о своих чувствах и поорать дома в подушку, а на фестивале они могут сделать это вместе со своими единомышленниками громко и под музыку. Лично для меня такой день - это чувство единства. Очень приятно видеть, что есть столько талантливых и неравнодушных молодых людей, которые занимаются творчеством. И то что люди приходят их слушать - это чувство, что наше творческое дело живет и будет жить в новых поколениях» - рассказала ведущая рок-фестиваля Дарья Дадаева.

«Когда люди на тебя смотрят, слушают тебя, хлопают - это самое первое дело! Я был счастлив, когда сегодня прыгал на сцене, потому что видел, что все были довольны, слушая нас», - поделился клавишник группы «Антишакалы» Дионисий Васильев.

Балашиха
02 июля 2024, 20:18
Глава Балашихи Сергей Юров проконтролировал ход благоустройства сквера
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе на улице Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный появится обновленный сквер. В прошлом году жители округа выбрали эту территорию для благоустройства. Глава округа Сергей Юров проверил ход ремонтных работ.

Сквер является продолжением бульвара Цветов, который благоустроили в 2024 году. Поэтому работы будут проведены в одной стилистике. Здесь появятся современное плиточное покрытие, освещение, скамейки, урны для мусора. Это будет зона для прогулок и проведения мероприятий.

«Эту территорию в прошлом году вместе с открытием МЦД-4 мы уже частично благоустроили. В этом году мы продолжаем работу по благоустройству сквера. Планируем здесь полностью заменить мощение, выполнить дополнительное озеленение, устройство клуб и лавочек», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На благоустройство сквера предусмотрено порядка 100 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Завершить работы планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Благоустройство Сергей Юров Балашиха
02 июля 2024, 20:17
Медиафестиваль «Энтузиасты» прошел в Балашихе
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Медиа-фестиваль «Энтузиасты» прошел в арт-пространстве «Фабрика 1830» в Балашихе. Для жителей города здесь подготовили мастер-классы по фото и видеосъемке, а также лекции от хедлайнеров мероприятия.

Журналисты и художники, фотографы и хореографы провели мастер-классы для участников фестиваля в Балашихе. Одним из интересных событий стало знакомство с первым в мире фотоаппаратом Фохтлендера с портретным объективом Петцваля. Его представил директор фотохроники ТАСС, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Шахиджанян.

Интерактивный формат фестиваля дал участникам возможность экспериментировать. На мастер-классах участники изготавливали кожаные ремни, рисовали на холсте и даже пробовали себя в роли барабанщиков. Также жители города послушали лекции от хедлайнеров мероприятия и узнали много нового о профессиях фотографа и журналиста. Многие приняли участие в мастерской от нашего телеканала «360 Балашиха» и сняли собственный репортаж «С места событий».

«Мы освещаем тему локальной идентичности, любви и принадлежности к городу. Все фестивали „Энтузиасты“ идут под эгидой развития креативных индустрий Балашихи. По максимуму хотим выявить таланты, чтобы они смогли заявить о себе и реализовать проекты. А фестиваль - это возможность получить интересную информацию и создать актуальный контент», - рассказала куратор фестиваля Александра Тим.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Балашиха. Медиа-фест стал вторым фестивалем креативных индустрий Балашихи «Энтузиасты». Первый, который открыл сезон 2024 года, запомнился созданием тематического мурала «Фабрика 1830».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Фестивали Балашиха
02 июля 2024, 20:13
Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур
Телеканал «360»
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Экологический проект «Из отходов в доходы» студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) Орехово-Зуева номинировали на научную молодежную премию. О том, какие методы увеличения плодородности почвы предлагает студенческое научное сообщество и есть ли у этого проекта перспективы быть замеченным, рассказал директора Ресурсного центра педагогического образования Московской области Роман Иванов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Министерство образования Московской области оказывает комплексную поддержку студенческому научному творчеству. Тем, кто достиг определенных результатов в области, выплачивается стипендия губернатора региона Андрея Воробьева.

«Если студент не доходит до стипендии губернатора Московской области, ему выплачивается повышенная стипендия. Кроме средств материальной поддержки, существуют и средства нематериального стимулирования. Например, это регулярные путевки студентам на Юг, на Черноморское побережье», - рассказал Роман Иванов.

Специалист подчеркнул, что стипендию губернатора Подмосковья можно потратить на создание научных проектов, развитие себя, а также на прохождение разнообразных курсов.

Проект студентов из Орехово-Зуева «Из отходов в доходы» заключается в применении разнообразной продукции органического сельского хозяйства для улучшения агрохимических показателей почвы.

«Предметом исследования выступает, в первую очередь, повышение урожайности культур, а также, как разнообразные отходы сельскохозяйственного производства могут влиять на урожайность культуры. Второй момент - как настоящие отходы влияют на основные характеристики почвы, например, на ее плодородие», - поделился специалист.

Роман Иванов также рассказал, что недавно в ГГТУ была организована лаборатория биологических исследований. Благодаря этому теперь вуз обладает колоссальной мощностью для проведения различных исследований.

Кроме того, ГГТУ ведет активную работу со школами. Для учеников проводятся различные проекты в рамках программы «Из отходов в доходы», в ходе которых они учатся работать на аналитическом оборудовании.

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Исследования Вузы Сельское хозяйство Интервью Студенты Орехово-Зуево Образование
02 июля 2024, 20:03
Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Балашихе
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Торжественное мероприятие прошло у мемориала в Сквере Героев в микрорайоне Заря. В День ветеранов боевых действий вспоминали тех, кто участвовал в вооруженных конфликтах в разных точках, тех кто защищал интересы России.

У мемориала в Сквере Героев собрались жители микрорайона Заря, депутат Госдумы, Мособлдумы и те, кто участвовал в боевых действиях на Кубе, Северном Кавказе, в Египте, Мозамбике, Анголе, Ливии, Сирии, Афганистане, Вьетнаме, участники СВО, которые сейчас в отпуске. Присутствующие почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к мемориалу. 44 Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны увековечены на монументе.

«История нашей страны - это история ее защиты. Я с особой благодарностью говорю всем ветеранам боевых действий огромное спасибо. Родина никогда не забудет вас, ваши героические поступки. И я очень рад, что у нас в Московской области есть такой праздник, когда мы с особым отношением вспоминаем, что вы сделали для нас, для нашей страны, для Российской Федерации. С праздником вас!» - сказал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

День ветеранов боевых действий отмечают в регионе 1 июля. Идея создать праздник - День ветеранов боевых действий пришла от всероссийского общества «Боевое братство», позже к ним присоединились «Офицеры России».

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Ветераны Балашиха

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