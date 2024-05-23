23 мая 2024, 12:06

Роды успешно приняли в МОНИИАГ у перенесшей две опухоли мозга женщины

Пресс-служба Минздрава МО
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Врачи МОНИИАГ помогли родить 33-летней женщине. Ранее у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга, провели нейрохирургическую операцию и шесть курсов химио- и лучевой терапии.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, не смотря на лечение заболевание вернулось, опухоль вновь начала расти, и женщине провели повторную операцию и дополнительную терапию. Во время беременности пациентку наблюдали нейрохирурги, онкологи и опытные акушеры. По словам старшего научного сотрудника МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани, самым сложным в такой ситуации был риск рецидива заболевания.

«Сама беременность не является причиной образования опухоли головного мозга, но те физиологические изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности, могут стать причиной ее повторного развития и других осложнений. Несмотря на возможные риски, благодаря грамотно подобранному лечению и совместной работе врачей разных специальностей, их удалось избежать», - сказала она.

На 40-й неделе пациентке провели кесарево сечение, в результате родился здоровый мальчик весом 2970 граммов и ростом 49 сантиметров. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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Беременность Врачи Женщины
23 мая 2024, 11:47
Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне
«ВестМедГрупп»
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» запустит производство мониторов для аппаратов МРТ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резидент ОЭЗ „Дубна“, компания „ВестМедГрупп“, продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения», - отметила Зиновьева.

По ее словам, новые мониторы будут применять в хирургических, терапевтических и педиатрических отделениях. Разработка компании позволит оценивать состояние пациентов перед операцией, а также наблюдать за жизненно важными параметрами во время анестезии.

Оборудование сможет успешно работать в условиях электромагнитной среды. Один из главных плюсов таких аппаратов заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля. Это гарантирует точные и качественные измерения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж. Глава региона подчеркнул, что для производителей любой продукции выход на международный рынок - всегда значимый и стратегический шаг.

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Инвестиции Дубна Медицина
23 мая 2024, 11:47
Команда мотофристайла FMX13 выступит в 5 округах Подмосковья летом
Министерство культуры и туризма Московской области
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Команда мотофристайла FMX13 выступит в пяти округах Подмосковья этим летом. Профессиональные спортсмены продемонстрируют экстремальные трюки, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. Спортсмены исполнят трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров и пируэты в воздухе с мотоциклами.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на туристическом портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены Мотоциклы
23 мая 2024, 11:43
Акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске
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Всероссийская экологическая акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске. Представители надзорных и природоохранных ведомств очистили акваторию от рыбацких сетей, незаконно установленных во время нереста.

Также сотрудники Главрыбвода установили искусственные нерестилища, чтобы помочь рыбам оставить потомство. Акция «День без сетей» проходит ежегодно с целью привлечь внимание общественности к бережному отношению к природе.

Нерестовый запрет действует в Подмосковье с 1 апреля по 10 июня. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков удочками с берега. Ограничения на период нереста введены для сохранения популяции видов рыб.

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Участие в акции приняли специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, отдела экологии администрации муниципалитета и Союза рыболовов «Сенеж». Они стартовали на восьми лодках от берега вблизи деревни Пятница в разных направлениях. В ходе рейда выявили несколько браконьерских снастей.

«Сети изымают, составляют акты. В связи с нерестовым периодом нарушителям грозит штраф за каждую отловленную рыбу и наказание вплоть до уголовной ответственности», - отметил председатель Союза рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Природа Солнечногорск Экология
23 мая 2024, 11:41
Восемь предпринимателей разместили сезонные кафе в Солнечногорске
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Процедуру подачи заявления и заключения договора для размещения летних кафе на территории городского округа Солнечногорск упростили с 1 апреля 2023 года. Данной услугой в округе уже воспользовались восемь предпринимателей. Две летние веранды уже смонтированы и принимают гостей.

Вне зависимости от типа нестационарного торгового объекта действуют общие правила оформления и размещения. Конструкции должны быть оформлены в едином архитектурном стиле со зданием, где размещено стационарное кафе, запрещено использовать садовую мебель и располагать площадки на крышах жилых домов. Кафе должно быть легковозводимым.

«Порядок размещения и установки летних площадок общепита регулируется администрацией муниципалитета. Но прежде, чем писать заявление на открытие летнего кафе, предпринимателю нужно разработать эскизный проект заведения, в котором четко прописываются его параметры», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заключить договор на размещение мобильного торгового объекта или летнего кафе можно через региональный портал государственных услуг. Более подробную информацию предприниматели могут получить в Управлении потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации по телефону: 8 (496) 263-85-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о цифровых услугах для бизнеса.

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Солнечногорск Бизнес

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