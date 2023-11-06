Родным погибшего на СВО бойца из Чехова вручили орден Мужества

Первенство Кузьминского лесопарка по футболу прошло в Котельниках

Первенство Кузьминского лесопарка по футболу состоялось в Котельниках. В соревнованиях приняли участие 12 спортивных коллективов. Кубок достался команде «Молния».

Отмечается, что любой желающий мог принять участие. Для этого необходимо было собрать свою команду. Играли по олимпийской системе, то есть на вылет. В случае ничьей участники первенства били серию послематчевых пенальти.

Участник турнира Александр Тужиков рассказал, что для него турнир - это способ поддержать физическую форму и моральный дух.

«Для меня? Это поддержание морального духа своего, во-первых. И физическая форма. То, что я сейчас немного поднабрал для себя. И сейчас у меня не только футбол, я еще и в хоккей играю за команду „Силикат“», - поделился Александр Тужиков.

Осенний турнир по футболу прошел не только в честь Дня народного единства, но и по случаю открытия нового футбольного поля с искусственным покрытием. Его построили на месте бывшего стадиона «Здоровье», который всегда был местом притяжения любителей здорового образа жизни.

Начальник Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой рассказал о позитивных отзывах со стороны местных жителей.

«Позитивно исключительно, всем нравится. Особенно вспоминая тот стадион, то футбольное поле, которое здесь было еще даже весной текущего года, эмоции радужные», - сообщил Игорь Краевой.

По итогу турнира определили лучшего вратаря, бомбардира, защитника и игрока. Кубок Осеннего первенства Кузьминского лесопарка по футболу 2023 достался команде «Молния».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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