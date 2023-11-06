Родным погибшего на СВО бойца из Чехова вручили орден Мужества
Неравнодушные граждане собрались во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове, чтобы отдать должное доблести и героизму старшего сержанта Алексея Гусева, который погиб в зоне СВО. Его родителям передали погоны и голубой берет.
Указом президента Российской федерации за мужество отвагу и самоотверженность, проявленной при исполнении воинского долга, орденом мужества награжден старший сержант Гусев Алексей Викторович.
Орден Мужества вдове погибшего героя вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа и представители воинской части, в которой служил Алексей. Голубой берет и погоны старшего сержанта передали родителям. Всем родным выразили соболезнования и слова благодарности за воспитание такого сына.
Власти Чехова пообещали семье погибшего военного всестороннюю поддержку. Алексей Гусев не жалел себя ради общего дела. Сейчас задача - позаботиться о его родных.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.
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