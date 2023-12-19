Родник в Сергиевом Посаде торжественно открыли после благоустройства

«Действительно важно и приятно, что на такую проблему, как благоустройство источников обращают внимание не только государственные органы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса, которые выделяют свои средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», - сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Всего за год обустроили 15 родников в восьми округах Подмосковья. Напомним, программу «Родники Подмосковья» проводят за счет внебюджетных средств благотворителей. Общие затраты на ее реализацию превысили 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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