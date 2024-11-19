19 ноября 2024, 19:15

Родник благоустроили в деревне Аргуново под Воскресенском

Телеканал «360»
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Родник благоустроили в деревне Аргуново при поддержке администрации города. Жители проголосовали за этот объект на портале «Добродел».

В деревне - 60 домов. В них круглосуточно живут люди, а летом здесь становится больше детей. Дружные соседи проголосовали за благоустройство родника на портале «Добродел». Объект набрал много очков, но их не хватило для вступления в областную программу. Тогда на помощь пришла администрация и оборудовала здесь безопасную лестницу. Самым активным жителям вручили награды.

«Мы вас ценим, мы вас знаем. Вы молодцы, что вы в хорошем смысле нас достаете в телефонах. Мы всегда - в помощь. Спасибо вам огромное!» - сказал заместитель главы городского округа Воскресенск Самвел Гарибян.

Жители Аргунова ни за что не променяют деревню на городской быт. Теперь у них появилась другая мечта - отремонтировать сельский ФАП.

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Теперь жители старшего возраста смогут без опаски спуститься к роднику и набрать студеной воды.

«Раньше у нас здесь была крутая гора - все падали. Воды много берут, и этот родник у нас очень давно. Я еще не родилась, а он уже был», - рассказала жительница деревни Любовь Казакова.

Добродел Воскресенск
19 ноября 2024, 19:19
Акция «День правовой помощи детям» пройдет в Павловском Посаде 20 ноября
Медиасток.рф
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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям жители Павлово-Посадского городского округа смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие состоится 20 ноября.

Основная цель акции - предоставить бесплатную юридическую помощь детям и их семьям по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, а также прав детей, опеки и попечительства.

Обращаться за помощью можно в Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России «Павлово-Посадский», расположенный по адресу: город Павловский Посад, улица Ленина, дом 7.

Организаторы призывают всех заинтересованных граждан воспользоваться этой возможностью и получить квалифицированные консультации по важным правовым вопросам.

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Дети Полиция Павловский посад
19 ноября 2024, 19:06
Школа мозаики в Лобне стала призером всероссийского конкурса
Телеканал «360»
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Школа мозаики в Лобне вошла в тройку лидеров учрежденного правительством всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победа стала подарком к юбилею основателя Дмитрия Котова.

Отец Димитрий отмечает 75-летний юбилей. Сил хватает на занятия с детьми, служение в храме, мастер-классы, поездки, общение, знакомства с интересными людьми и издание книг с рисунками, фотографиями мозаичных работ и рассказами детей.

«Я живу как Господь меня ведет, я доверяю ему во всем. Вот рождается одно и цепляется за другое. Я планы не строю, из головы ничего не высасываю, что-то тебе там нравится или нравится. Господь так устраивает, что все как-то получается», - поделился основатель Детской школы мозаики Дмитрий Котов.

Дмитрию Котову вручили медаль «За вклад в развитие города Лобня» от главы Анны Кротовой. Поздравить юбиляра приехали и друзья.

«Божий человек - тут все сразу видно. Когда с ним встречаешься, такая сразу окатывает тебя волна теплоты, доброжелательства, любви в высшем смыслы, любви божеской. Есть масса самых разных проявлений у одной и той же планеты: творчество и служение Всевышнему, которые выражаются через служение людям», - сказал архитектор, участник телеигры «Что? Где? Когда?» Никита Шангин.

Грант, который школа получила за победу во Всероссийском конкурсе, планируют потратить на ремонт здания первой школы в микрорайоне Восточный. Так получится привлечь еще больше ребят, однако постичь азы может каждый. Достаточно прийти к отцу Дмитрию.

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Диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы в Долгопрудном, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина, искусствовед и монументалист больше 50 лет помогает ребятам постигать азы мозаичной техники. Его работы представлены в Киево-Печерской лавре, Александровском монастыре, храме в Борисполе и Долгопрудном, а его ученики выставляются в Москве, Подмосковье и других городах России.

«Есть понятие троичности. Также, я думаю, в этом уникальном человеке объединились три направления: с одной стороны - и педагог, и человек искусства. Уникально то, что человек принимает священный сан, и все это объединяет в себе, как особая личность, потому что таких людей, как отец Димитрий, один - на тысячи», - сказал благочинный Лобненского округа Михаил Трутнев.

Работы учеников отца Дмитрия можно увидеть в культурном центре «Музей под небом». В здании бывшей автошколы обустроили выставочный центр благодаря стараниями педагогов, родителей и администрации Лобни. Здесь было создано более 300 панно, а в Киовском парке к 9 мая в этом году установили мозаичные стелы «Воину» и «Скорбящей матери».

Дети Школы Православие Лобня конкурсы
19 ноября 2024, 17:56
Проверить здоровье за 2 часа. Жителям Подмосковья напомнили об эффективности диспансеризации
Медиасток.рф
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Свыше 4,6 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года. Процедура позволяет вовремя выявить патологии и назначить оптимальное лечение. О том, почему важно вовремя проходить осмотр и как записаться на него, в интервью «360» рассказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

Взрослые и дети могут бесплатно пройти диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье. Процедура занимает около двух часов и проходит в пределах одного здания. Для удобства жителей в некоторых округах работают специальные модульные учреждения, где жители не пересекаются с основным потоком амбулаторных пациентов.

«Самая главная задача в медицине - это профилактика тех или иных осложнений. Лучше выявить хронические или онкологические заболевания заранее, чтобы справиться с ними в будущем», - отметил Асанов.

В первую очередь диспансеризация позволяет выявить хронические неинфекционные заболевания, а также определить риски их приобретения в будущем. Это дает возможность медику вовремя назначить лечение или дать рекомендации по питанию или образу жизни. При необходимости пациента направляют на второй этап, где проводят дополнительные исследования.

На особом контроле держат подозрения на онкологические заболевания. После диспансеризации пациента обследуют более углубленно в течение трех дней, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие патологии.

Благодаря современному оборудованию врачи получают снимки высокого качества, могут обратиться за вторым мнением и прислать результаты обследования в электронном виде.

Пройти обследование могут и жители отдаленных территорий. Для этого выездные бригады посещают деревни и села вместе со специальной передвижной техникой. Таким образом медики также посещают детские сады, школы и предприятия региона.

«Самое важное - это настроение и время. Приходите, мы ждем. Записаться можно в любое удобное время», - отметил Тимур Асанов.

Записаться на прохождение осмотра можно по телефону 122, на «Доброделе», через терминалы в поликлиниках и портале «Здоровье». После этого пациент получит маршрутный лист, где будет указана дата, время и кабинеты приема врачей.

Больницы Врачи Диспансеризация
19 ноября 2024, 17:36
Дизайн ресторана в Павловском Посаде попал в шорт-лист национальной премии
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Ресторан «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал одним из претендентов на получение престижной награды в категории HORECA. Интерьер заведения был отмечен за уникальный подход к дизайну, который сочетает в себе традиции и современность.

Дизайнер Екатерина Владимирова, работавшая над созданием интерьера поделилась, что вдохновлялась художественными традициями прославленных посадских шалей и использовала знаменитые орнаменты, но в переработанном, современном виде. Особое внимание в интерьере уделено деталям. Дизайн барной стойки отсылает к образу шелковой бахромы, традиционно обрамляющей платки. На заказ был изготовлен необычный потолочный светильник, выполненный также из бахромы.

Вход в шорт-лист национальной премии подчеркивает высокий уровень дизайна и стремление к сохранению культурного наследия региона.

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Павловский посад

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