Родник благоустроили в деревне Аргуново под Воскресенском

В деревне - 60 домов. В них круглосуточно живут люди, а летом здесь становится больше детей. Дружные соседи проголосовали за благоустройство родника на портале «Добродел». Объект набрал много очков, но их не хватило для вступления в областную программу. Тогда на помощь пришла администрация и оборудовала здесь безопасную лестницу. Самым активным жителям вручили награды.

«Мы вас ценим, мы вас знаем. Вы молодцы, что вы в хорошем смысле нас достаете в телефонах. Мы всегда - в помощь. Спасибо вам огромное!» - сказал заместитель главы городского округа Воскресенск Самвел Гарибян.

Жители Аргунова ни за что не променяют деревню на городской быт. Теперь у них появилась другая мечта - отремонтировать сельский ФАП.

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Теперь жители старшего возраста смогут без опаски спуститься к роднику и набрать студеной воды.

«Раньше у нас здесь была крутая гора - все падали. Воды много берут, и этот родник у нас очень давно. Я еще не родилась, а он уже был», - рассказала жительница деревни Любовь Казакова.