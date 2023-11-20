Родителям школьников в Солнечногорске рассказали о профилактике употребления наркотиков

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Мероприятие прошло на базе школы № 4 в микрорайоне Рекинцо. Перед собравшимися выступили директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Наталья Терехова, врач-нарколог Солнечногорской областной больницы Игорь Конончук, а также ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Солнечногорск Светлана Оленина.

«На собрании присутствовали родители из разных школ городского округа Солнечногорск. Основная цель - обратить внимание на проблему употребления наркотических веществ среди подростков, а также информировать родителей о методах профилактики», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В ходе беседы родителям рассказали о видах наркотических веществ и спиртосодержащей продукции, причинах и последствиях их употребления подростками, а также ознакомили с правилами, позволяющими предотвратить потребление наркотических веществ. Помимо этого, на встрече затронули вопросы правовой защиты несовершеннолетних.

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