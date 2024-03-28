Родителям будущих школьников в Ступине напомнили о записи в первый класс с 1 апреля

Начальник управления образования Елена Казакова уточнила, что в округе набор первоклассников проводят в 20 школах - 19 муниципальных и одной негосударственной гимназии.

«Узнать, к какому образовательному учреждению относится микрорайон, родители дошкольников смогут по спискам, которые опубликованы на сайтах образовательных организаций и администрации округа», - уточнила она.

Для дошкольников, посещающих детсад в образовательном комплексе, ранее провели упрощенную запись в первый класс. Если заявление на перевод в школу написано, повторно подавать его не нужно.

«В округе работает 13 образовательных комплексов. По переводу с дошкольного на начальное образование зачислено более 500 детей, это составляет около 70% ожидаемых первоклассников», - подчеркнула Казакова.

Для записи ребенка в школку можно воспользоваться порталом госуслуг Московской области. Родителям при этом необязательно приносить документы в школу - их будут проверять удаленно.