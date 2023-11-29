Родительские комитеты Подмосковья пригласили на всероссийский онлайн-марафон

Марафон - уникальная возможность для руководителей родкомитетов школ и активных родителей обсудить актуальные вопросы образования и воспитания. Участники смогут подискутировать о роли семьи в учебном процессе, внести вклад в развитие образования, поддержать инициативы по улучшению образовательной среды.

В повестке марафона - темы взаимодействия родителей и учебных заведений, формирования ценностей и морали у детей. Также планируется обмен опытом по налаживанию сотрудничества между родителями и школами.

Подробное описание программы и регистрация доступны на сайте school-detsad.ru/parent.

Новый образовательный кластер появится в микрорайоне Парковом в Котельниках. В него войдут два детских сада и большая школа сразу для двух тысяч учеников, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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