Родители выпускников и педагоги написали ЕГЭ по истории в Воскресенске

Вместе с родителями выпускников свои знания проверили и учителя.

«Я и участвовала и в самой процедуре сдачи экзамена, но хочется посмотреть на это с другой стороны. Не только в качестве организатора, но еще и в качестве участника», - поделилась педагог Елена Матвиенкова.

В этом году впервые родители сдавали историю. Предмет не входит в список обязательных, но пользуется популярностью у выпускников.

«Сейчас истории уделяется большое внимание, поэтому сегодня родители ознакомятся с экзаменационными материалами именно по этому предмету. Задания на ЕГЭ всегда сложные, но здесь упрощенные материалы, потому что экзамен мы проводим не 3,5 часа, а всего лишь 30 минут», - рассказала заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Воскресенск Татьяна Коняшкина.

Основная задача всероссийской акции - познакомить мам и пап выпускников с самой процедурой экзамена, чтобы снизить психологическое напряжение.

«От нас взрослых зависит только одно - обнять ребенка и сказать, что все будет хорошо, чтобы он не растерялся, чтобы съел перед экзаменом лишнюю шоколадку и вспомнил, чему его учили в школе и со спокойной душой пошел сдавать экзамен», - отметила начальник Управления образования администрации городского округа Воскресенск Ирма Письменная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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