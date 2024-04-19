Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре
В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.
Недавно акция прошла в детской школе искусств. В ней приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались довольны качеством блюд и чистотой в обеденном зале.
Стоит отметить, что все предложения, пожелания и замечания родителям предлагают оставить в специальном журнале. Принять участие в проекте может каждый желающий, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе.
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