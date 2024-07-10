Родителей приемных детей в Воскресенске наградили ко Дню семьи

На мероприятии присутствовали депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, временно исполняющая обязанности главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и начальник окружного управления социального развития Ольга Лузянина. Они произнесли приветственные слова и поздравили всех присутствующих с праздником.

Семьи, в которых растут приемные дети наградили на центральной сцене. Их почетное место на мероприятии подчеркнуло важность и ценность заботы и любви, которые они предоставляют своим детям. Активная жизненная позиция приемных родителей и опекунов способствует заботе о детях, их развитию и счастью.

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