Родильному дому в Химках исполнилось 50 лет

Сотрудников в честь праздника пригласили на большой концерт, который прошел в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

«Наш роддом по праву считался одним из лучших. Несколько поколений химчан появились на свет именно здесь. Народная любовь - это самый честный отзыв. Пятьдесят лет - это полвека! Я уверен, что капитальный ремонт вдохнет в роддом новую жизнь», - рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Медицинских сотрудников также поздравили министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер движения общественной поддержки городского округа Владимир Харитонов.

«Родильный дом в Химках имеет огромное значение. Здесь родился я и мои дети, а также дети моих знакомых. Теперь мы ждем торжественного открытия учреждения после капитального ремонта, где вновь будут появляться на свет дети», - отметил Харитонов.

Сейчас в здании родильного дома продолжается капитальный ремонт. Работы начали летом прошлого года. После обновлений в медучреждении появятся современный акушерский стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Для пациенток откроют палаты для совместного пребывания матери и ребенка. В каждом блоке будут индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить работы планируют до конца этого года.

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