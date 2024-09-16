Роддом в Люберцах получил 27 аппаратов УЗИ и ИВЛ с начала года

Для роддома закупили транспортный инкубатор с портативным ИВЛ для новорожденных, эндоскопические стойки и другое оборудование. Всего в 2024 году учреждение получит 95 единиц современного медоборудования.

«Люберецкий роддом - один из самых крупных и лучших в Московской области. Ежегодно количество родов в нем растет и сейчас превышает четыре тысячи, медпомощь в его стенах получают более пяти тысяч пациентов из Люберец и из других муниципалитетов Подмосковья. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в роддоме ведется планомерное обновление оборудования», - отметил Волков.

Он отметил заслуги коллектива роддома и его руководителя Татьяны Мельник. Недавно ей присвоили звание заслуженного врача России.

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