Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу года

Родильный дом в Химках преобразится полностью. В медицинском учреждении появятся современный стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Роженицы будут восстанавливаться в одно-, двух- и трёхместных палатах. Блоки оборудуют индивидуальным душевыми.

На время ремонта отделение гинекологии перевели в другое медицинское учреждение. Светлана Парамонова, после 36 лет работы, вышла на пенсию.

«Я начала свой профессиональный путь в Химкинском роддоме сразу же после окончания первого Московского Медицинского института имени Сеченова в 1987 г. В нашем родильном доме родился мой первый ребёнок - дочь. Мои родители свою жизнь с медициной не связали, а я решила, что буду заниматься благим делом - помогать появляться деткам на свет», - сказала Светлана Парамонова.

Роженицы роддома до сих пор выражают благодарность медикам. Светлана Парамонова говорит, что акушерство - это не профессия, а образ жизни.

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