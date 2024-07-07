07 июля 2024, 13:23

Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу года

Читайте нас в: Google Новости

Родильный дом в Химках откроется после капитального ремонта в этом году. За последние 50 лет на свет здесь появились более 100 тысяч младенцев. Светлана Парамонова проработала в роддоме более 36 лет.

Родильный дом в Химках преобразится полностью. В медицинском учреждении появятся современный стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Роженицы будут восстанавливаться в одно-, двух- и трёхместных палатах. Блоки оборудуют индивидуальным душевыми.

На время ремонта отделение гинекологии перевели в другое медицинское учреждение. Светлана Парамонова, после 36 лет работы, вышла на пенсию.

«Я начала свой профессиональный путь в Химкинском роддоме сразу же после окончания первого Московского Медицинского института имени Сеченова в 1987 г. В нашем родильном доме родился мой первый ребёнок - дочь. Мои родители свою жизнь с медициной не связали, а я решила, что буду заниматься благим делом - помогать появляться деткам на свет», - сказала Светлана Парамонова.

Роженицы роддома до сих пор выражают благодарность медикам. Светлана Парамонова говорит, что акушерство - это не профессия, а образ жизни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Роддома Беременность Химки Работа Медицина
07 июля 2024, 13:51
Более 100 химчан приняли участие в семейных играх по футболу
Читайте нас в: Google Новости
Более 50 семей сыграли в турнире по футболу. Соревнования организовал женский футбольный клуб «МамСити». В турнире приняли участие детские клубы, команды пап и семьи в полном составе.

Семейные игры по футболу прошли в Химках на оборудованной площадке вблизи торгового центра МЕГА. Мероприятие организовали по инициативе клуба «МамСити» - это первая в округе женская футбольная команда. Отдельно состоялся турнир по женскому футболу «Да! Мы в спорте». За победу боролись восемь сборных - более 50 человек. Первое место заняла команда «Аэрофлот», на втором - «Олимпия», на третьем - «МамСити».

«Идея нашла большой отклик. У нас очень спортивная страна и наш прекрасный город Химки. Думаю, было бы здорово провести подробный массовый праздник футбола в день города Химок, сплотить жителей и подарить участникам, зрителям активный формат празднования», - рассказала руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте»» Екатерина Сурина.

Ранее в Химках прошли масштабные соревнования по футболу среди женщин. Три команды приняли участие в турнире: «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай». Победила химкинская команда «МамСити».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Семья Футбол
07 июля 2024, 13:22
Подмосковный регоператор «МСК-НТ» установил более 150 мусорных контейнеров
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ» установил свыше 150 новых мусорных контейнеров. В Чехове появилось 124 бака, в Серпухове — 32, а в Подольске — 11.

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов отметил, что сейчас проблемы с отходами связаны в основном с расположением контейнерных площадок и недостаточным числом договоров на вывоз мусора от СНТ. Поэтому для улучшения ситуации в регионе было решено увеличить количество баков.

«Некоторые регоператоры Подмосковья помогают нам в этом. Они проводят большую работу с муниципалитетами и увеличивают количество баков в пиковый период», - отметил Николай Скворцов.

Установка баков в основном производилась на проездных площадках ИЖС и в сельских населенных пунктах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Серпухов Чехов Мусор
07 июля 2024, 13:01
Деревья и кустарники высадят на территории школ и детских садов в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Деревья и кустарники высадят на территории детских дошкольных учреждений «Бибигон», «Лесная сказка» и школы № 30. Депутаты Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко и Татьяна Кавторева помогли сотрудникам.

Глеб Демченко и Татьяна Кавторева встретились с сотрудниками детских дошкольных учреждений. Народные избранники привезли деревья и кустарники.

«Рад, что в нашем округе столько заботливых жителей. Мы с Татьяной Кавторевой смогли оперативно отреагировать на просьбу и быстро найти растения, которые идеально подходят для озеленения территории детских учреждений», - рассказал депутат Глеб Демченко.

Народные избранники также встретились с сотрудниками школы № 30. Педагоги уточнили, что для благоустройства территории не хватает зеленой краски. Деревья и кустарники уже закуплены. После того, как спадет жаркая погода, их высадят на территории учреждения.

Напомним, более 70 тысяч цветов, трех тысяч деревьев и 11 с половиной тысяч кустарников высадят в парках, аллеях и скверах городского округа Химки. Еще 82 тысячи тюльпанов появятся к осени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Детские сады
07 июля 2024, 12:37
Команда «Легенд футбола» провела матч с любительской сборной Наро-Фоминска
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Звездная сборная российского футбола провела матч с жителями Наро-Фоминского городского округа. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выходи во двор».

Матч завершился уверенной победой футбольных легенд со счетом 7:2. Так, профессионалы продлили успешную серию побед. За три года существования проекта «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения от жителей Московской области.

Капитан команды, победитель Лиги чемпионов, обладатель кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев, отметил, что спортсмены с удовольствием посещают Наро-Фоминск во второй раз в рамках проекта «Выходи во двор».

«Особо приятно наблюдать, что дети получают огромное удовольствие от участия в наших мастер-классах. Спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность путешествовать по региону и доставлять огромную радость всем жителям области», - подчеркнул Дмитрий Аленичев.

Встреча стала одной из 10 игр, которые сборная «Легенды футбола» проведет в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Профессиональные футболисты посетят еще пять муниципалитетом Московской области. При этом за два сезона команда провела свыше 30 встреч с любительскими командами региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спортсмены Футбол

Новости по теме