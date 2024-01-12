12 января 2024, 14:38

Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу 2024 года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ремонтные работы в родильном доме в Химках выполнены на 25%. Обновленное учреждение планируют открыть в конце 2024 года.

Объект начали ремонтировать в июне 2023 года. Сейчас в здании заливают сменную песчаную стяжку на первом этаже, монтируют инженерные системы, водопровод и канализацию.

«Капитальный ремонт проводят согласно графику и утвержденному плану. Сейчас общестроительные работы выполнены более чем на 25% и находятся на личном контроле депутатского корпуса», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Отремонтированный роддом будет включать в себя подвальное помещения с полноценным этажом и раздевалками для персонала, прачечной и другими необходимыми блоками. Вместе с тем появятся две новые операционные - гинекологическая и акушерская.

Учреждение планируют сдать в эксплуатацию в декабре. Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса поликлиники № 1 в Реутове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Роддома Химки Ремонтные работы
12 января 2024, 14:34
Производство холодильного и вентиляционного оборудования откроют в Балашихе в 2024 году
Официальный сайт ООО «ЯЛКА»
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Новое производство появится в Балашихе в 2024 году. Предприятие будет создавать оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения.

Построят предприятия на территории индустриального парка «Демидов» в деревне Пуршево. Разрабатывает проект компания «Ялка». Потратят на это около 100 миллионов рублей. Предприятие оснастят современным оборудованием и создадут 40 рабочих мест.

Здание первой очереди введут в работу уже в 2024 году. Площадь помещения будет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Компания «Ялка» уже 20 лет производит инновационное энергосберегающее климатическое оборудование., работая по международным стандартам качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о льготах на землю и недвижимость для предпринимателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Бизнес Балашиха
12 января 2024, 14:29
Еще 13 молодых семей получили жилищные сертификаты в Сергиевом Посаде
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Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов вручил жилищные сертификаты 13 молодым семьям из городского округа. Вместе с долгожданным документом участники встречи получили пригласительные на посещение этнопарка «Кочевник».

«Мы очень благодарны, большое спасибо! Мечтали давно о своем жилье. Это очень здорово, что у нас есть такая поддержка», - сказал глава семейства Виталий Талаверов.

С 2014 года в Сергиево-Посадском городском округе улучшили жилищные условия 210 молодых семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Я с детства жила в однокомнатной квартире, мы и с мужем снимали однокомнатную. В итоге решили, что если покупать свою, то уже сразу трехкомнатную. Мы заранее готовились, искали варианты, чтобы выгодно купить и быстрее вложить сертификат. Сейчас уже делаем ремонт», - рассказала одна из получателей жилищного сертификата Анастасия Талаверова.

Завершения ремонта больше всех в семье ждет четырехлетний Саша - он уже заказал двухъярусную кровать в свою будущую детскую.

Семья Сергиев Посад
12 января 2024, 13:58
Восемь площадок для Крещенских купаний обустроят в Истре
Телеканал «360»
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Для жителей и гостей Истринского округа подготовят восемь площадок для Крещенских купаний. Купели обустроят у святых мест и храмов, в том числе вблизи Ново-Иерусалимского монастыря.

Купели оборудуют на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, в селе Павловская Слобода, на Истринском водохранилище у хутора Ламишино, на церковном пруду в деревне Куртниково, на пруду на Северной улице в селе Новопетровское, на Нагорной улице в селе Дарна, в поселке Троицкий и в деревне Глебово.

Все места для проведения Крещенских купаний обустроят в соответствии с требованиями безопасности. Там проведут отбор проб воды для микробиологического анализа. Локации будут освещены и оборудованы нескользящими трапами для безопасного спуска к воде. Предусмотрена и подводная подсветка.

Для удобства жителей организуют автомобильные стоянки. Гости смогут бесплатно угоститься кашей на полевой кухне и согреться, выпив горячий чай.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить волонтеры, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и администрации.

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Истра Религия
12 января 2024, 13:50
Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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В 2023 году в Подмосковье заготовили более 6 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее.

По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, развитию донорского движения уделяют особое внимание.

«Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому, ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов», - сказала она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, а также пациентам с ожогами, сильной кровопотерей, больным онкологическими и другими заболеваниями.

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Врачи

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