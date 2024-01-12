Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу 2024 года
Ремонтные работы в родильном доме в Химках выполнены на 25%. Обновленное учреждение планируют открыть в конце 2024 года.
Объект начали ремонтировать в июне 2023 года. Сейчас в здании заливают сменную песчаную стяжку на первом этаже, монтируют инженерные системы, водопровод и канализацию.
«Капитальный ремонт проводят согласно графику и утвержденному плану. Сейчас общестроительные работы выполнены более чем на 25% и находятся на личном контроле депутатского корпуса», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Отремонтированный роддом будет включать в себя подвальное помещения с полноценным этажом и раздевалками для персонала, прачечной и другими необходимыми блоками. Вместе с тем появятся две новые операционные - гинекологическая и акушерская.
Учреждение планируют сдать в эксплуатацию в декабре. Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
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