Роботов научили украшать новогодние елки в МФТИ

Сложной техникой управляют с помощью ноутбука. Успешность выполнения задачи зависит от проработки алгоритмов искусственного интеллекта.

«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит полностью самостоятельно. Есть специальная мировая лига для роботов-футболистов такого размера. В России это первый такой робот и создан он на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж. Он туда как раз помещается», - рассказал инженер лаборатории Федор Полещук.

Сотрудники учреждения научили четырехпалого робопса вставать на задние лапы. Такую задачу в других странах даже не ставили.

«Мы шутливо называем это - „режим суслика“. Наш робопес обучен полному циклу выполнения этой команды», - рассказала старший программист лаборатории Екатерина Чайковская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

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