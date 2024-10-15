15 октября 2024, 12:26

Робот Женя принял еще 4,3 тысячи обращений жителей Подмосковья по теме ЖКХ

Медиасток.рф
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Голосовой помощник «Женя» принял свыше 13 тысяч звонков от жителей с начала октября. Из них 4,3 тысячи робот смог закрыть самостоятельно, без подключения к оператору.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, чаще всего жители обращались по вопросам отопления. На эту тему поступило более 1,7 тысячи вопросов.

Робот «Женя» круглосуточно отвечает на вопросы жителей по вопросам ЖКХ по номеру 122. С его помощью можно получить информацию о плановых отключениях, авариях и сроках их устранения, а также данные о работе управляющих компаний, счетчиках, платежах и многом другом.

С 1 октября голосовой помощник проконсультировал жителей по вопросам отопления, электро- и водоснабжения более пяти тысяч раз. Еще свыше 500 заявок он направил в диспетчерскую службу.

Узнать о сроках запуска отопления жители также могут на портале «Добродел».

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье , рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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ЖКХ Отопление
15 октября 2024, 12:54
Работников сельского хозяйства наградили в Лосино-Петровском
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Тружеников села в разных сферах отметили к их профессиональному празднику в Лосино-Петровском. Активистам вручили грамоты и подарки.

Представители отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского поздравили работников сфер, которые трудятся в сельской местности. К примеру, Галину Кашаеву, которая на протяжении более чем 45 лет работает в сельских домах культуры округа.

Также в этот день отметили Ольгу Умарову. Она даже после выхода на пенсию продолжает активно участвовать в культурных, досуговых мероприятиях сельского дома культуры. Ей вручили цветы и памятный подарок.

«В этот день мы поздравляем всех работников сельского хозяйства, которые своим трудом делают нашу землю более благополучной и красивой. Вы - настоящие хранители традиций, которые соединяют поколения и обогащают жизнь наших сел. Особую благодарность выражаем Галине Кашаевой, чей многолетний труд в домах культуры стал примером преданности делу и любви к людям. Мы гордимся тем, что в нашем округе есть такие неравнодушные и талантливые люди, как вы. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, а наша поддержка всегда будет с вами!», - сказала член партии «Единая Россия» Виктория Ещенко.

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Сельское хозяйство Лосино-Петровский
15 октября 2024, 12:45
Глава Лосино-Петровского проверил строительство поликлиники в Лукино-Варине
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В микрорайоне Лукино-Варино приступили к новому этапу работ по возведению поликлиники. Ход строительства проверил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Специалисты уже завершили работу с коммуникациями на втором и третьем этажах здания. Здесь появились вентиляция, кондиционирование и слаботочные системы. Аналогичные работы идут на первом этаже.

Скоро приступят к финальному этапу работ по оформлению фасада. Рабочие занимаются утеплением.

Завершить строительство планируют к концу этого года, а в первом полугодии 2025 года поликлинику должны оснастить высокотехнологическим оборудованием.

Отметим, что новая поликлиника сможет принимать 270 взрослых и 50 детей в смену. В ней предусмотрели отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар.

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Строительство Поликлиники Лосино-Петровский
15 октября 2024, 12:45
Областной праздник отцов и детей пройдет в Котельниках 20 октября
Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники приглашают провести время в Кузьминском лесопарке. На этой неделе для них будет организовано много различных активностей.

С 15 по 20 октября в лесопарке будут проходить разнообразные мастер-классы, занятия спортивным ориентированием, бегом и скандинавской ходьбой, а также музыкальная интерактивная программа.

10 октября состоялось мероприятие, которое было посвящено дню рождения социальной сети «ВКонтакте». Посетителям рассказали много интересного, в том числе как общение «ВКонтакте» безопасным. Дети и взрослые также ответили на вопросы викторины.

В воскресенье, 20 октября, в лесопарке пройдет областной праздник «Отцы и дети». В рамках мероприятия состоится концерт, мастер-классы и спортивные соревнования. Мужчины покажут свое мастерство в спортивном ориентировании и конкурсе на самого сильного папу. Их также ждут разнообразные видеопоздравления.

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Отдых Котельники Парки
15 октября 2024, 12:36
Концерт в честь 4-летия театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Коллектив студии «Лампа» отметил свой четвертый день рождения. Праздник для любителей театра состоялся в доме культуры «Белая дача» в Котельниках.

Артисты приготовили для гостей мероприятия яркий капустник. Они пели, танцевали, читали стихи и импровизировали. Зрители поддерживали выступления громкими аплодисментами.

С днем рождения студию поздравили начальник отдела культуры и туризма управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципалитета Елена Литвинова и глава городского совета депутатов Анатолий Бондаренко. Со сцены прозвучали пожелания творческого роста, новых идей, вдохновения и успехов.

Руководитель «Лампы» Ольга Полева собрала четыре года назад юношей и девушек, которые мечтали играть в театре. Сейчас из них получился дружный и талантливый коллектив. Ребята не только учатся актерскому мастерству и ставят спектакли, но и успешно выступают на разнообразных фестивалях и конкурсах - от областных до международных.

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Театры Котельники

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