03 октября 2024, 10:47

Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа почти 215 тысяч жителей Подмосковья

Телеканал «360»
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Робот Светлана приглашает жителей Подмосковья на вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно в мобильных комплексах и поликлиниках.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Пациенту проведут осмотр на отсутствие противопоказаний и сделают прививку.

«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа жителей старше 18 лет, не сделавших прививку. На данный момент вакцинация остается самым эффективным и безопасным способом защиты от заболевания и его опасных последствий», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Узнать график работы и адреса мобильных комплексов можно по ссылке.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по номеру 112, информат в поликлинике или Telegram-бот.

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Больницы Врачи
03 октября 2024, 10:46
Выставки фотографий и картин об истории города открыли в музее в Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Открытие цикла экспозиций «Серпухов в артефактах, живописи и фотографиях» состоялось в этом подмосковной городе с богатой историей. На выставках в историко-художественном музее побывал глава округа Сергей Никитенко.

В цикл вошли две выставки «15 артефактов. 15 историй» и картины из коллекции Серпуховского музея - «Серпухов-685!», а также зал сменяемых фотовыставок «Серпухов в фотографиях» и работы участников фотоконкурса «Город в объективе: районы-кварталы».

Посетители смогут не только оценить картины и фотографии, но и познакомиться с предметами культурного наследия, старинными артефактами и произведениями церковного искусства. Каждая экспозиция является особенной и интересной. Цикл будет открыт до 17 ноября.

Сергей Никитенко рассказал, что проекты музея неизменно вызывают интерес у гостей Серпухова. К декабрю учреждение готовит новый сюрприз - мультимедийную программу «Фабрика Авангарда». «Это еще один повод для гордости», - отметил глава муниципалитета.

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Выставки Музеи Серпухов
03 октября 2024, 10:36
Сервис для ресурсоснабжающих организаций запустили на портале госуслуг Подмосковья
Медиасток.рф
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Новый сервис появился на портале госуслуг Московской области для ресурсоснабжающих организаций. Теперь по одному заявлению можно утвердить нормативы и тарифы в сфере теплоснабжения.

«Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Результат поступит в личный кабинет», - отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Тарифы в сфере теплоснабжения с установлением нормативов для новых организаций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу». Воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Госуслуги
03 октября 2024, 10:15
Учитель Юлия Никитина из Лобни вошла в топ-30 всероссийского конкурса мастерства
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Педагог начальных классов из школы № 10 в Лобне Юлия Никитина попала в рейтинг всероссийского конкурса «Первый учитель». Она прошла несколько испытаний.

В конкурсе поучаствовали семь тысяч работников сферы образования со всей России. Все они прошли онлайн-тестирование, подготовили видеовизитки о жизни своего класса и провели групповую работу с коллегами.

Лучшие конкурсанты из разных регионов страны встретились в финале конкурса в Екатеринбурге. Всего отобрали 30 человек. Там они 10 дней участвовали в соревнованиях.

Сейчас Юлия Никитина активно готовится к участию в конкурсах профессионального мастерства различных уровней.

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Лобня Учителя конкурсы
03 октября 2024, 10:14
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в пансионате в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Активисты и сторонники «Единой России» побывали в центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский», расположенном в поселке имени Цюрупы. Представителей старшего поколения поздравили с Днем пожилых людей и устроили для них концерт.

Гости приехали в пансионат не с пустыми руками. Подопечные получили телевизор, а также сладкие подарки от фирмы «Добрые печеньки». Прямо в холле учреждения состоялся праздничный концерт.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин рассказал, что пожилые люди были очень довольны проявленным к ним вниманием. «Так искренне радоваться подаркам и горячо аплодировать артистам могут только очень добрые люди. Не перестаю восхищаться ими, через годы сохранившими в своих сердцах тепло, доброту и искренность», - поделился Малкин.

Акция состоялась в рамках проекта партии «Старшее поколение», целью которого является активное вовлечение пожилых людей в жизнь общества и обеспечение для них высокого качества жизни.

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Праздники Пенсионеры Воскресенск

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