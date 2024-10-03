Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа почти 215 тысяч жителей Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минздраве, чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Пациенту проведут осмотр на отсутствие противопоказаний и сделают прививку.

«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа жителей старше 18 лет, не сделавших прививку. На данный момент вакцинация остается самым эффективным и безопасным способом защиты от заболевания и его опасных последствий», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Узнать график работы и адреса мобильных комплексов можно по ссылке.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по номеру 112, информат в поликлинике или Telegram-бот.

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