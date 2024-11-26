Робот Светлана пригласил на вакцинацию 1,3 млн жителей Подмосковья

В 2024 году в Московской области благоустроили 90 территорий, включая 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, пять набережных, 12 лесопарков, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках. Об итогах годовой программы губернатору Андрею Воробьеву доложил заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин.

«С января по октябрь подмосковные парки посетило 72 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше данных прошлого года. Сейчас мы активно готовимся к зимнему сезону. В рамках проекта „Зима в Подмосковье“ планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», - добавил Михаил Хайкин.

За год в Московской области по губернаторской программе установили 130 новых детских игровых площадок, а на 573 ранее построенных игровых комплексах полностью заменили устаревшее оборудование.

В этом году благоустроили парк «Захарово» в Одинцове, а в Жуковском преобразили Центральный парк. Некоторые обновленные локации представляют историческую ценность. Так, парк «Певческое поле» в Подольске расположен у памятника архитектуры - Знаменской церкви. Наследие не только сохранили, но и удачно обыграли в планировке парка: к храму провели лестницу с готической аркой, разбили цветники, продумали систему освещения.

Продолжилось благоустройство подмосковных лесопарков. В этом году обновили лесопарк «Северный» в Пушкино и Химкинский лесопарк.

«В этом году в Подмосковье появились такие значимые объекты, как Лесной бульвар в Протвине, площадь Победы в Раменском, пешеходная зона между улицами Школьная и Парковая в Волоколамске, а также набережная у реки Синичка в Красногорске и другие», - рассказал Хайкин.

Подмосковье шестой раз подряд вошло в тройку лидеров России по индексу качества городской среды. А в конце августа область получила национальную премию как лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».