05 декабря 2023, 11:07

Робот Светлана обработала свыше 6 миллионов звонков от жителей Подмосковья с начала года

Unsplash
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Робот Светлана обработала свыше шести миллионов звонков в Подмосковье с начала года. голосовой помощник может вызвать врача на дом, записать пациента на прием или пригласить на диспансеризацию.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, робот Светлана также напоминает о необходимости посетить врача, а также следит за качеством работы скорой. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, одновременно голосовой помощник может принимать 600 звонков. Чаще всего она справляется без оператора.

«Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. В этом году голосовая помощница обработала более шести миллионов звонков», - добавила Светлана Стригункова.

Записаться на прием к врачу жители могут по телефону 122, а также через «Госуслуги» , информат в поликлинике и Telegram-бот Денис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Поликлиники
05 декабря 2023, 11:09
ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года
Пресс-служба ЦППК
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Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Поезда МЦД
05 декабря 2023, 11:09
Турнир по мини-футболу прошел в Котельниках
Телеканал «360»
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Турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова прошел в котельниках. За кубок сразились четыре команды.

Соревнования прошли на главной площадке спорткомплекса «Котельники». Перед стартовым свистком арбитра награды и памятные кубки получили футболисты и тренеры, отличившиеся по итогам уходящего спортивного сезона.

«Сегодня мы проведем турнир, поиграем в футбол, получим позитивное настроение. Мы со своей стороны будем развивать все виды спорта в городском округе Котельники - футбол, хоккей, баскетбол и все, что ними связано», - сказал на открытии турнира глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Кубок памяти Владимира Слободчикова разыграли среди футбольных клубов «Котельники» и «Восход», команды «Котельники - ветераны 35 » и сборной города «Мстители».

«По регламенту команды играют плей-офф, то есть два полуфинальных матча. После матч за 3-е место и финал. Два тайма по 10 минут, в случае ничейного результата - серия послематчевых пенальти», - рассказал начальник Управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

До пенальти дело не дошло: все поединки закончились в основное время.

«Турнир посвящен памяти великого тренера из города Котельники. Турнир проходит регулярно, и это хороший повод собраться всем и почтить его память игрой в футбол „, - сказал футболист команды „Восход“ Александр Прохоров.

По итогам турнира определили лучших игроков соревнований - защитника, нападающего, вратаря и бомбардира. Главный приз -Кубок памяти Владимира Слободчикова достался команде «Котельники - ветераны 35 ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Котельники
05 декабря 2023, 11:09
Семейная ферма открылась в деревне Новое в Орехово-Зуевском округе
Unsplash
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Семейная ферма «Янинъ» открылась в Орехово-Зуевском округе. Там производят молочные продукты, несколько видов сыра и выращивают лаванду. В планах — развивать агротуризм в деревне Новое.

Три года назад Семен Янин получил грант, который направил на покрытие части стоимости участка и приобретение коров джерсейской породы.

Сейчас на ферме трудится вся семья - это 15 человек. Фермеры выпускают сыр с чабрецом, вялеными томатами, оливками, пажитником, а еще сливочное масло, ряженку, творог, молоко, сметану и йогурт. Каждый день в цеху перерабатывают тонну молока. На килограмм мягкого сыра уходит порядка семи литров, для полутвердого сорта требуется уже 10.

В этом году семья осуществила свою заветную мечту - посадила пять тысяч кустов лаванды. На открытие семейной фермы даже приготовили партию сыра с лавандой.

«Решились на такой маленький эксперимент в данном случае. Сыр будет ароматизирован этими цветками, посмотрим, что из этого получится в дальнейшем, как потребителю понравится», - рассказал руководитель семейной фермы Семен Янин.

Семен хочет развивать агротуризм в деревне Новое. Участок большой - 20 гектаров. Кроме сыроварни и лавандового поля, здесь появится ферма и пастбища.

«Агротуризм на сегодняшний момент набирает обороты, мы видим это по уже существующим предприятиям, которые у нас работают», - отметила заместитель главы администрации Орехово-Зуевского округа Татьяна Павлова.

Также ферма «Янинъ» участвует в проекте «Семейные компании России». Это специальная программа Торгово-промышленной палаты, которая поддерживает семейное предпринимательство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Орехово-Зуево
05 декабря 2023, 11:09
Госжилинспекция Подмосковья напомнила правила содержания домов зимой
ГЖИ МО
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Управляющие компании обязаны выполнять дополнительные работы по обслуживанию многоквартирных домов зимой. Госжилинспекция Подмосковья напомнила о предписанном порядке действий.

Зимой коммунальщики должны тщательно следить за состоянием систем вентиляции, канализации, водостоков и других элементов дома. Это необходимо для обеспечения комфорта и безопасности жителей, а также для защиты конструкций зданий от низких температур и осадков, отметила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

В частности, зимой УК должны поддерживать работоспособность инженерных сетей домов и следить за состоянием колодцев и выпусков. Также требуется регулярно очищать внутренние водостоки большинства домов от снега и льда. Не реже одного раза в сезон нужно проверять исправность вентиляции в газифицированных МКД, и каждый месяц осматривать оголовки дымоходов и вентканалов, чтобы они не обмерзали и не закупоривались.

Есть особенности и в обычных видах работ. Например, зимой поломки окон и дверей должны устраняться в течение суток во избежание потерь тепла. Существуют требования и к очистке крыш от снега, наледи и сосулек. Управляющие компании несут ответственность за надлежащее содержание многоквартирных домов круглый год, но зимой их ответственность возрастает, подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Госжилинспекция Подмосковья

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