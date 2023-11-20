20 ноября 2023, 22:01

Результаты государственной кадастровой оценки утвердили в Подмосковье

МИО МО
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Результаты государственной кадастровой оценки, проведенной в Московской области, охватили 9,5 миллиона зданий, помещений и сооружений. В случае обнаружения ошибок, рекомендуется обратиться в Центр кадастровой оценки.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что полученные в ходе оценки объектов недвижимости результаты будут взяты за основу при расчете имущественных налогов за 2024 год.

«На новую стоимость повлияли в том числе ценообразующие факторы, к которым относятся, к примеру, близость к Москве, наличие дорог, близость трасс, стоимость объектов рынка, наличие коммуникаций, транспортная доступность, строительство соцобъектов и другие», - сообщила Наталья Адигамова.

Отметим, что распоряжение от 17.11.2023 № 15ВР-2636 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости» официально опубликуют на страницах газеты «Ежедневные новости. Подмосковье». Также в документе будет содержаться приложение с кадастровым номером объекта, которое позволит проверить его новую кадастровую стоимость.

Кроме того, любой гражданин может обратиться за разъяснениями относительно установленной кадастровой стоимости, а также потребовать исправлений в случае обнаружения ошибок. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. Он подчеркнул, что это поможет привлечь около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря.

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Недвижимость
20 ноября 2023, 22:21
Уполномоченный по защите прав предпринимателей проведет прием в Люберцах 23 ноября
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Предприниматели Московской области смогут получить ответы на свои вопросы у руководителя общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Анны Лежневой, а также у Люберецкого городского прокурора Дмитрия Девятко. Мероприятие состоится 23 ноября.

В рамках приема рассмотрят различные жалобы и вопросы, касающиеся нарушения прав и интересов предпринимателей, а также реакцию государственных чиновников на обращения.

Встреча запланирована с 10:00 до 13:00 и состоится по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 28а. Она пройдет в здании Люберецкого союза промышленников и предпринимателей. Для записи на прием необходимо позвонить по телефону: 8 (926) 094-85-78.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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Люберцы Поддержка предпринимателей в Московской области
20 ноября 2023, 21:42
Солнечногорская команда по мини-футболу обыграла соперников из Красноармейска и Дубны
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет встретились на поле в Солнечногорске. Футболисты округа одержали победу в трех возрастных категориях.

В Солнечногорске в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» стартовали игры в рамках первенства Московской области по мини-футболу. В матче принимали участие спортсмены 2006–2011 года рождения.

Соперниками солнечногорской команды стали ребята из Красноармейска и Дубны. По итогам игры команда спортивной школы № 1 из Солнечногорска 2010 года рождения обыграла команду Красноармейска со счетом 8:1, а ребята на год младше обошли соперников со счетом 2:1.Также солнечногорские спортсмены 2008–2009 года рождения обыграли ребят из Дубны со счетом 9:1.

«Солнечногорская спортивная школа № 1 готовит спортсменов в пяти дисциплинах: спортивная аэробика, баскетбол, триатлон, волейбол и мини-футбол. На сегодняшний день здесь обучается 850 воспитанников, 240 из которых занимаются именно мини-футболом», - отметил директор спортивной школы № 1 городского округа Солнечногорск Игорь Ревякин.

В ближайшие выходные, 25 и 26 ноября, первенство Московской области по мини-футболу пройдет среди команд из Солнечногорска, Мытищ и Химок.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что зарплаты ведущих спортсменов и тренеров Подмосковья увеличат на 40%.

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Спортсмены Дети Солнечногорск
20 ноября 2023, 21:36
Члены солнечногорского общества инвалидов собрали посылку для бойцов СВО
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Солнечногорское общество инвалидов оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Представители организации регулярно собирают посылки военнослужащим.

Члены солнечногорского отделения общества при поддержке неравнодушных граждан и сотрудников магазина «Пятерочка» продолжают собирать и доставлять гуманитарную помощь военнослужащим в зону специальной военной операции.

Уточняется, что все желающие жители округа могут присоединиться к активистам и внести посильный вклад по адресу: улица Почтовая, дом № 29. Прием ведется по понедельникам, средам и субботам с 10 до 13 часов дня.

«Эти посылки для них - радость и тепло родного дома. Мы хотим не словами, а реальными делами отблагодарить наших защитников! Делаем все, что в наших силах! Благодарим всех за помощь и поддержку в сборе гуманитарной помощи», - отметила председатель общества инвалидов городского округа Солнечногорск Лариса Альбицкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО.

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Солнечногорск Инвалиды
20 ноября 2023, 19:59
Выставка-ярмарка «Моя карьера» прошла в Мытищах
Комитет лесного хозяйства МО
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Лесные специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в мероприятии «Моя карьера» Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. Они встретились со студентами и рассказали им об основных направлениях работы подмосковных лесных учреждений.

Также участники выставки-ярмарки «Моя карьера» обсудили со специалистами условия прохождения производственной практики и стажировки, а также получили предложения по имеющимся вакансиям. Кроме того, им рассказали о возможности трудоустройства в лесное хозяйство Московской области.

Отметим, что с 2023 года между Комитетом лесного хозяйства Московской области и Мытищинским филиалом МГТУ имени Н. Э. Баумана действует соглашение о партнерстве. Оно помогает студентам пройти практику и в дальнейшем устроиться на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Мытищи Студенты

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