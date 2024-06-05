05 июня 2024, 12:04

Результаты ЕГЭ появятся на подмосковных «Госуслугах» после 6 июня

Медиасток.рф
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Подмосковным выпускникам напомнили о способе быстро и удобно узнать результаты ЕГЭ онлайн. Сделать это можно на «Госуслугах» при помощи специального сервиса.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать результаты экзаменов на «Госуслугах» могут выпускники с подтвержденной учетной записью. Для этого нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» - «Образование».

Результаты ЕГЭ по георграфии, литературе и химии будут известны не позднее 6 июня, по русскому языку и базовой математике - 14 июня, по профильной математике - 17 июня, по обществознанию и физике - 20 июня, по информатике - 20 или 21 июня, по иностранным языкам, истории и биологии - 26 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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ЕГЭ Экзамены Госуслуги
05 июня 2024, 12:07
Урок безопасного обращения с электричеством прошел в Рахмановской школе
Россети Московский регион
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Сетевая компания «Россети Московский регион» провела урок безопасности для 60 учащихся Рахмановской школы в Павловском Посаде. Мероприятие прошло в рамках акции «Доброе электричество — детям».

Энергетики познакомили детей с основными правилами пользования электричеством в быту и безопасного поведения вблизи объектов электросетевого комплекса, которые находятся под открытым небом. Ребята узнали, что такое короткое замыкание и как его избежать, какие существуют риски при обращении с бытовыми электроприборами и как безопасно ими пользоваться.

Специалисты напомнили о том, что проникать на энергообъекты или играть рядом с ними очень опасно для жизни. Нельзя также разводить костры или рыбачить под линиями электропередачи. Вместе с сотрудниками Россетей ребята вспомнили обозначения специальных знаков.

Ранее вице-губернатор - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что важно не только обеспечить качественное электроснабжение жителей региона, но и научить людей пользоваться им безопасно.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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Дети Электричество Школьники
05 июня 2024, 11:56
Строительная готовность моста на трассе ЮЛА в Люберцах достигла 65%
Наталья Лымарь
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Строительство моста через реку Пехорку продолжается в Подмосковье в рамках проекта новой трассы ЮЛА. На данный момент готовность объекта превысила 65%.

Ежедневно на стройке работают более 140 человек и 15-20 единиц техники. Пока специалисты завершают сооружение двух оставшихся опор, экскаватор извлекает 12-метровые стальные шпунты, которые использовались для устройства котлована под фундамент моста.

«Мы на 95% завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций», - прокомментировал руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.

Завершить строительство моста планируется к концу текущего года. Напомним, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД. Ее назначение - разгрузить сразу несколько трасс М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Люберцы Строительство Дороги
05 июня 2024, 11:47
Вентиляции отремонтировали в тысяче квартир Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в тысяче подмосковных квартир с начала года. Система отвечает за проветривание помещений и влажность воздуха внутри МКД.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Вентиляция в многоэтажном доме решает несколько важных задач. Это проветривание помещений, вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в квартире.

Если на окнах появился конденсат, а на стенах выросла плесень, об этом нужно сообщить в управляющую компанию дома или в ЕДС МО.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ремонтные работы Квартиры
05 июня 2024, 11:43
Более 20 детских садов откроют после капремонта в Подмосковье к сентябрю
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Реализация президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений продолжается в Подмосковье. За неделю в Московской области открылось еще четыре детских сада после обновления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Торжественная церемония открытия детского сада № 55 прошла в Одинцове. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях. Кроме того, благоустроили территорию вокруг детсада, установили прогулочные веранды и игровые комплексы.

После капитального ремонта также открылись детские сады в Лотошине, Бронницах и Павловском Посаде. Всего к началу нового учебного года в Московской области планируется открыть 23 обновленных детских сада в 22 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Детские сады

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