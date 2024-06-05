Результаты ЕГЭ появятся на подмосковных «Госуслугах» после 6 июня

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать результаты экзаменов на «Госуслугах» могут выпускники с подтвержденной учетной записью. Для этого нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» - «Образование».

Результаты ЕГЭ по георграфии, литературе и химии будут известны не позднее 6 июня, по русскому языку и базовой математике - 14 июня, по профильной математике - 17 июня, по обществознанию и физике - 20 июня, по информатике - 20 или 21 июня, по иностранным языкам, истории и биологии - 26 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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