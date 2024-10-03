Резиденты подмосковных ОЭЗ начали инвестпроекты на 21 млрд рублей в этом году

«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест.

Всего в Московской области работает пять особых экономических зон, резидентами которых являются 216 компаний.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».