Резиденты ОЭЗ «Исток» сэкономили более 5 миллиардов рублей за счет таможенных льгот с 2018 года
На территории ОЭЗ «Исток» установили режим свободной таможенной зоны. Это позволяет резидентам повышать эффективность экспортно-импортных операций. Так, с 2018 года они сэкономили более пяти миллиардов рублей за счет таможенных льгот.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, резиденты ОЭЗ «Исток» во Фрязине активно пользуются преференциями площадки. В частности, на территории особой экономической зоны действует нулевая таможенная пошлина в отношении импортируемой продукции, используемой резидентами в своем производстве.
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