Резиденты ОЭЗ «Исток» сэкономили более 5 миллиардов рублей за счет таможенных льгот с 2018 года

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, резиденты ОЭЗ «Исток» во Фрязине активно пользуются преференциями площадки. В частности, на территории особой экономической зоны действует нулевая таможенная пошлина в отношении импортируемой продукции, используемой резидентами в своем производстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».

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