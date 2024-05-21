Резиденты ОЭЗ «Дубна» нарастили выручку и налоги по итогам 2023 года

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что по итогам 2023 года количество сотрудников компаний-резидентов составило около 7,2 тысячи человек.

«На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», - добавила Зиновьева.

Группой компаний «Промтех-Дубна» было создано наибольшее количество новых рабочих мест - 750.

Зиновьева подчеркнула, что крупные инвестиции в собственные проекты также были сделаны якорными резидентами ОЭЗ: компания «НЦСД» вложила почти шесть миллиардов рублей, а «Ядро Фаб Дубна» - более 5,4 миллиарда рублей.

Объем инвестиций в проекты за 2023 год почти втрое превысил показатели 2022 года и составил 20,3 миллиарда рублей. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней удвоились. Так, около 1,6 миллиарда рублей было перечислено в консолидированный бюджет Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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