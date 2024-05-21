21 мая 2024, 13:11

Резиденты ОЭЗ «Дубна» нарастили выручку и налоги по итогам 2023 года

ОЭЗ «Дубна»
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Выручка резидентов крупнейшей по числу инвесторов специальной экономической зоны ОЭЗ «Дубна» в 2023 году составила почти 70 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов рублей превышает показатели предыдущего года.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что по итогам 2023 года количество сотрудников компаний-резидентов составило около 7,2 тысячи человек.

«На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», - добавила Зиновьева.

Группой компаний «Промтех-Дубна» было создано наибольшее количество новых рабочих мест - 750.

Зиновьева подчеркнула, что крупные инвестиции в собственные проекты также были сделаны якорными резидентами ОЭЗ: компания «НЦСД» вложила почти шесть миллиардов рублей, а «Ядро Фаб Дубна» - более 5,4 миллиарда рублей.

Объем инвестиций в проекты за 2023 год почти втрое превысил показатели 2022 года и составил 20,3 миллиарда рублей. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней удвоились. Так, около 1,6 миллиарда рублей было перечислено в консолидированный бюджет Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Дубна Налоги Рабочие места
21 мая 2024, 13:55
Музей в Коломне и Третьяковская галерея запустят совместный проект
Музей истории со вкусом "Коломенская пастила"
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Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» откроется в Государственной Третьяковской галерее 23 мая. Это совместный проект с музеем «Коломенская пастила». Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

Коломенская пастила - это музейный продукт, который ведет свою историю с 15 века. Лакомство упоминается в литературных произведениях Карамзина, Лажечникова и Чехова. Коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам 19 века.

Историческое производство пастилы является частью деятельности Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад». В рамках новой выставки подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести в музейном магазине Третьяковской галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Музеи Третьяковская галерея
21 мая 2024, 13:55
Еще один дом в ЖК «Истомкино парк 2» в Ногинске поставили на кадастр
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Истомино Парк 2» в Богородском округе смогут оформить права собственности на квартиры. Дом № 4Б на Юбилейной улице в Ногинке поставили на кадастровый учет.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, быстро оформить постройку удалось благодаря совместной работе ведомства и регионального Росреестра.

Постановка на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записаться детей в школы и сады, а также осуществлять юридические процедуры.

Жилой коплекс строят в Ногинске в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, медорганизации, магазины, аптеки и многое другое.

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Строительство Богородский
21 мая 2024, 13:54
Подмосковные боксеры выиграли золото и серебро на международном турнире
Федерация бокса России
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Представители Московской области выступили на международном турнире памяти Константина Короткова по боксу. В копилке Подмосковья золото и серебро.

Людмила Воронцова из Химок заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов. Девушка представляет ЦСП по олимпийским видам спорта. В финале она победила Мижгону Самадову из Таджикистана.

Среди мужчин серебряную медаль завоевал представитель подмосковной СШОР по боксу Алексей Семыкин из Электростали. Спортсмен выступал в весовой категории до 75 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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Спортсмены
21 мая 2024, 13:50
Пациентку на 9-м месяце беременности с аппендицитом спасли в Люберцах
Минздрав МО
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Женщина 45 лет поступила в Люберецкую областную больницу с симптомами острого аппендицита. Ситуация осложнялась тем, что пациентка находилась на 36-й неделе беременности.

Женщину экстренно подняли в операционную и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию.

«Через небольшие проколы ввели видеолапароскоп и специальные операционные инструменты, при этом весь хирургический процесс визуально мы контролировали с помощью экрана монитора. Воспаленный аппендикс удалили за 40 минут», - пояснил заведующий хирургического отделения стационара № 1 Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.

Через час после успешно проведенной операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день - принимать пищу. На пятые сутки будущая мама выписалась из больницы под наблюдение по месту жительства.

Лапароскопические стойки позволяют врачам в Люберецкой больнице выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов. Это сводит к минимуму возможные осложнения и исключает угрозу для ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Люберцы Беременность Больницы Врачи

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