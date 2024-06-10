Резиденты ОЭЗ «Дубна» наладили экспорт продукции более чем в 100 стран

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«Высокотехнологичная российская продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, страны закупают у подмосковных компаний лекарства, косметику, софт, решения в сфере IT и многое другое.

Так, производитель косметики и дерматологических средств «Биофармлаб» под брендом Librederm поставляет свою продукцию в 19 стран. Предприятие продолжает развиваться. Сейчас здесь ежемесячно выпускают свыше 1,5 миллиона единиц продукции.

Подмосковье активно помогает компаниям развивать экспортную работу. Например, в прошлом году компания «Елс Мед», выпускающая современное диагностическое медицинское оборудование, представила свою продукцию на международной выставке Indonesia Hospital Expo 2023. Предприятие стало одним из участников коллективного стенда, организованного при поддержке региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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